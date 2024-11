Dana Winner zingt, samen met Kelly Poukens, de song ‘Barcelona’ in de Lotto Arena: “Nog nooit werd dit lied door twee vrouwen gezongen!”

Op zondag 8 december viert Dana Winner haar 35ste muzikale verjaardag in de Lotto Arena. Vanaf 20 uur zingt Dana al haar bekende songs, terwijl ze ook een duet zingt met de Limburgse internationaal geprezen sopraan Kelly Poukens. En wat voor een duet? Inderdaad, de twee vrouwen zingen ‘Barcelona’ van Freddie Mercury en Montserrat Caballé en dit lied werd nog nooit door twee vrouwen samen gezongen.

Tijdens onze babbel met Dana in Mercure City South in Antwerpen kwam ook de muzikale verrassing de meeting room binnen, namelijk Kelly Poukens. We konden meteen terug enkele andere vragen stellen.

Hoe kwam jullie samenwerking tot stand?

Dana: “Wij zijn beide Limburgers. Ik kom uit Hasselt, Kelly uit Maaseik. We hebben elkaar ontmoet tijdens een rondleiding bij Pieter Stockmans in Genk. We kwamen elkaar toevallig tegen.”

Kelly: “We keken op hetzelfde moment allebei naar het zelfde potje blauw.”

Dana: “Tijdens het diner zaten we toevallig naast elkaar. We spraken beiden over onze carrière. Kelly gaf ook toe dat ze een geweldige grote fan van mij was. Ik zei: Kelly ik neem je mee naar de Lotto Arena. Het is dus nog maar een paar maand geleden dat we dat beslisten, omdat de match klopte. Ik moest enkel nog kijken of onze stemmen wel goed samen gingen. Kelly is immers een sopraan.”

Kelly: “Ik kom uit een heel andere muzikale wereld. Wij kwamen bij Pieter Stockmans en aten daar een lekker diner. Dana zat naast mij en zij begon te vertellen. Plots zei ze: Ik neem je mee naar de Lotto Arena. Ik dacht dat het een grap was, want we zaten beiden met een glas in ons hand. Maar de volgende dag belde ze mij al op. Of ik Dana kende? Ik ken Dana vooral vanuit mijn jeugd. Zij viert haar 35-jarig bestaan. Ik ben nog geen 35 jaar. Ik kan dus haar dochter zijn. Wat ik heel tof vind, is dat ik van haar veel leer. Ik hoorde Dana voor de eerste keer zingen bij mij en ik was ontroerd. We zeiden dat ook tegen elkaar dat het werkt én het klikt tussen ons. Als het niet werkte, dan hadden we dat ook gezegd. Ik denk dat we allebei voelden dat het goed zit. Ik heb Dana ook echt in m’n hart gesloten. We horen elkaar dagelijks.”

Dana: “We zijn heel complementair op heel veel verschillende vlakken. Ik hou ook enorm van haar operastem. Een operastem is iets dat je moet raken of niet. Elke keer als ze zingt, dan gaat er bij mij iets werken en dat is goed. Haar stem gaat tot op het bot en dat blijft bij. Toen we repeteerden was het echt leuk. We hadden zoveel plezier. Het traject dat startte bij Pieter Stockmans tot nu is echt al fantastisch geweest. We zijn echt vriendinnen geworden. Voor een scheet bellen we naar elkaar (lacht).”

Kelly: “Ik kom uit een klassieke wereld en toch zijn er weinig verschillen tussen ons. Ik vroeg haar zelf of ze nerveus is als ze ergens moet optreden. Er zijn ook wel wat verschillen. Dana zingt altijd met in-ears, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb er ondertussen wel al aangekocht. Ik had daarbij hulp nodig. Ik wist van niets. Ik had met Dana ook al hele mooie gesprekken over de start van haar carrière. Ze is een beetje mijn muzikale moeder geworden.”

Hoelang ben je al bezig met muziek?

Kelly: “Ik startte aan m’n 7 jaar. Toen ik vriendenboekjes kreeg in mijn schooltijd, dan vulde ik altijd in dat ik operazangeres wou worden. Eigenlijk vier ik ook een jubileum want ik ben nu 32. Ik vier 25 jaar in het vak. Zalig toch!”

En dan nu al samen zo’n song ‘Barcelona’ brengen in duet. Een serieuze uitdaging?

Dana (eerst kregen we een stukje van het nummer te horen): “Ik ben zeker dat het zal aanslaan. Wat je nu hoorde was nog maar meerdere seconden, maar eens het volledig is afgewerkt, zal dat inslaan in de Lotto Arena.”

Kelly: “Ik denk dat wel, ik ben er zelfs zeker van.”

Heb je een bepaalde band met West-Vlaanderen?

Kelly: “Onlangs trad ik veel op in West-Vlaanderen. Ik deed een tour, samen met Jan Decleir. Het viel mij op dat ze daar heel vriendelijk zijn.” (PADI)

Zondag 8 december om 20 uur in de Lotto Arena: jubileumconcert ’35 jaar Dana Winner’. Tickets en info: www.gracialive.be – www.lotto-arena.be – www.danawinner.com