Concertevents viert 20ste verjaardag met 32 optreden op West-Vlaamse bodem

Brugge, Oostende, Beernem, Jabbeke, Koksijde en Blankenberge: dat zijn de steden of gemeenten waar Willy Moeyaert en Sofie Vandenbroucke van Concertevents in het komende jaar allerlei concerten organiseren. De 20ste verjaardag van Concertevents vieren ze met maar liefst 32 optredens. Van Niels Destadsbader tot Clouseau, van Jo Vally tot Soulsister, van Helmut Lotti tot de Euro Schlager Parade, enz.

Het komende jaar staan er inderdaad 32 concerten gepland, waarvan drie in het BMCC in Brugge, tien in het Concertgebouw van Brugge, tien in Kursaal Oostende, drie in De Spil in Roeselare, drie in De Kleine Beer in Beernem, één in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke, één in de kerk van Koksijde en één in Het Witte Paard in Blankenberge. In een brede waaier van muziek komen zowel populair, schlager, klassiek en enkele internationale artiesten aan bod.

Het feestelijke jaar begint Concertevents op zondagnamiddag 9 oktober met een verjaardagsconcert van Jo Vally in De Kleine Beer in Beernem. In hetzelfde weekend van 12 en 13 oktober mag je nog een luchtig, eigentijds, vrolijk programma verwachten met muziek, poëzie, verhalen en liedjes rondom de onvergetelijke Toon Hermans. Het wordt een voorstelling gebracht door zijn zoon Maurice Hermans, met blije herinneringen en veel lieve bekende en onbekende Toon-liedjes. Op zondag 16 oktober is Sandra Kim met haar eigen concert te gast in Kursaal Oostende en dit ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag.

Een beetje reclame voor de Euro Schlager Parade met v.l.n.r. Hilde, Sofie, Filip van Swoop, Willy en Ignace. © PADI/Daniël

Concertevents stelt in primeur in dit gloednieuwe BMCC-gebouw een driedaagse voor in samenwerking met Ignace en Hilde van Akzie! Op vrijdagavond 21 oktober staan Niels Destadsbader en de ambiancemakers Bram & Lennert op de affiche. Eén dag later is er de Euro Schlager Parade, met optredens van Christoff, Dennie Christian, Jettie Pallettie, Laura Lynn, Yves Segers, Steve Tielens, Luc Steeno en Swoop. Dit is inderdaad die Schlager Parade die al in 2020 in Torhout zou plaatsgrijpen, maar door corona niet kon doorgaan. Op zondag 23 oktober wordt de driedaagse afgesloten met een optreden van ‘Jonge Wolven’ en Clouseau.

In het najaar staan er nog volgende optredens op hun programma: zaterdag 5 november (The Three Degrees in Het Witte Paard in Blankenberge), zondag 13 november (filmmuziek James Bond in Kursaal Oostende), zondagnamiddag 4 december (Operetteparels’ met Astrid Stockman en Marco Bakker in Kursaal Oostende), zaterdag 10 december (50 Years of Abba in Kursaal Oostende). Er zijn ook nog najaarsoptredens op vrijdag 18 november van Stan Van Samang in het Concertgebouw van Brugge, vrijdag 25 november van Metejoor in Concertgebouw Brugge en zaterdag 17 december van Christoff (kerst) in de O.L.V. Ter Duinenkerk in Koksijde.

Ook in het voorjaar van 2023 organiseert Concertevents tal van optredens. Men start op zondag 15 januari met The Belgian National Orchestra onder leiding van de Amerikaanse dirigent Ryan McAdams in Kursaal Oostende. Op zaterdag 4 februari kan je genieten van The Bootleg Beatles in Concertgebouw Brugge. Op vrijdag 10 februari staat Mama’s Jasje op hetzelfde podium. Op dinsdagavond 14 februari is er Valentijn met Willy Sommers in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Diezelfde week komt Umberto Tozzi naar Kursaal Oostende, waar Soulsister op zaterdag 11 maart op het podium staat. Op zaterdag 18 maart wordt het een groot feest in het Concertgebouw van Brugge, want dan nodigt producer, arrangeur, componist, songwriter en muzikant Patrick Hamilton ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag maar liefst 18 gastartiesten uit waarmee hij de voorbije jaren samenwerkte. Daarna zitten Willy en Sofie nog niet stil, want ze organiseren ook drie concerten in De Spil in Roeselare: Bart Herman (19 maart), Christof (10 juni), The Best of Helmut Lotti (17 juni). Er staan ook nog vijf concerten op het programma van Concertgebouw Brugge: Ennio Morricone (1 april), Axelle Red (6 mei), André Brasseur (12 mei), Christoff (13 mei), Dana Winner (27 mei). Naar jaarlijkse traditie is Adamo te gast op donderdag 25 mei in Kursaal Oostende. Het seizoen wordt afgesloten met een feestweekend in Kursaal Oostende: vrijdag 23 mei (Jan Smit) en zaterdag 24 mei (Christoff). (PADI)

