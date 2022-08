Cliff Vrancken van K.I.A staat 25 jaar later nog altijd met ‘Zaterdag’ bij ‘Zomerhit’ én ‘Tien-om-te-Zien’

“Muziek zit in de familie”, zegt Cliff Vrancken, de neef van Davy Gilles van De Romeo’s. “Muziek zal altijd deel uit maken van onze familie. Persoonlijk ben ik met K.I.A. (Krapoel In Axe) heel vereerd dat we 25 jaar nà ‘Zaterdag’ nog altijd welkom zijn in liedjesprogramma’s zoals ‘Zomerhit’ en ‘Tien-om-te-Zien’.”

Op dinsdagavond 26 juli stonden Cliff Vrancken, Olivier Hennes en Jan Wouters met K.I.A. voor de opname op het podium van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. Eén dag later waren ze te gast bij ‘Zomerhit’ in Bredene. Was het een verrassing dat beide tv-stations hen dezelfde vraag stelden?

Cliff: “Dat is eigenlijk een grote verrassing. In 1997 was ‘Zaterdag’ de grootste hit en dat is voor de tv-stations dè aanleiding om nog eens dat liedje te laten horen.We zijn vereerd van deel te mogen nemen aan beide programma’s in één weekend. De mensen gaan een overaanbod aan K.I.A. krijgen, sorry daarvoor.”

Heb je dat zelf voorgesteld of is het toevallig gebeurd? Want je zit in het milieu.

Cliff: “Ik zit inderdaad in het milieu. Ik ken wat mensen bij TOTZ, maar ik werk effectief voor Zomerhit. Daar doe ik van alles achter de schermen, zoals teksten schrijven voor Siska en Niels, een artiest boeken… Ik zit altijd in die meetings en daar maakten we een grap dat bij een coronageval ik mocht optreden. Drie weken geleden belden ze van TOTZ met de vraag om mee te doen. Tijdens de eerstvolgende meeting van Zomerhit liet ik weten dat ik was geboekt voor TOTZ. Toen wilde natuurlijk Eén ons ook erbij.”

Je schrijft veel nummers voor andere artiesten, waaronder voor je neef Davy Gilles. Je hebt het dus druk. Is dat niet lastig?

Cliff: “Op sommige momenten is het vaak druk, maar liever zo dan niets om handen te hebben.”

Cliff Vrancken (links) van K.I.A. © PADI/Daniël

Is het toevallig dat uw nummer ‘Zaterdag’ heet want op Eén wordt het nu zaterdag uitgezonden.

Cliff: “We hadden 25 jaar geleden niet kunnen bedenken dat we op een zaterdag op Eén zouden te zien zijn. Wij hebben dat nummer gemaakt aan een toog met bierkaartjes, terwijl we aan het uitgaan waren. En die bierkaarten hebben ons naar hier gebracht.”

In die periode zijn jullie een beetje ‘geboycot’ geweest. Waren sommige van jullie songs niet beter thema’s van nu geweest? Want nu mag er meer dan vroeger?

Cliff: “Ik vind van niet. Wij hebben een paar aangebrande teksten, maar die brengen we met onderliggende humor.”

Treden jullie nog steeds op?

Cliff: “We traden tien jaar niet meer op. Jaren geleden was er een reünie. Sindsdien treden we soms nog eens op. We zijn een groepje in ‘sluimerstand’. Wij brengen niets nieuws uit omdat we dat niet meer voelen. Maar als mensen zin hebben in nostalgie, dan krijgen ze dat van ons.”

Uw hart blijft wel openstaan voor muziek?

Cliff: “Muziek blijft mij achtervolgen en dat zal zo blijven. Ik heb het mee uit de genen van mijn vader. Het zit in de familie, het is met de paplepel ingegeven.” (PADI)

‘Zomerhit’ op Eén op zaterdagavond. ‘Tien-om-te-Zien’ op vtm op zondagavond.