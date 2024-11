Cirque du Soleil komt met ‘Alegria – In A New Light’ naar Knokke-Heist én Brussel

Cirque du Soleil brengt in 2025 ‘Alegría – In A New Light’ terug naar ons land. Van 25 juli tot 24 augustus in Knokke-Heist (Natiënlaan) en van 17 september tot 19 oktober in Brussel (Brussels Expo) krijgt het publiek de kans om onder de iconische Grand Chapiteau de magie en opwinding van een volledig vernieuwde versie van dit Cirque du Soleil meesterwerk te ervaren.

Van de hand van het creatieve team achter de vroege successen van Cirque du Soleil, veroverde Alegría sinds haar wereldpremière in april 1994 de harten van miljoenen. Deze show, met als naam het Spaanse woord voor vreugde, opwinding en jubel, leverde een belangrijke bijdrage aan de unieke stijl van Cirque du Soleil. Als een van de meest geliefde Cirque du Soleil-shows trok de originele tour, die tot eind 2013 duurde, meer dan 14 miljoen toeschouwers in 255 steden verspreid over 40 landen. Het Grammy-genomineerde soundtrackalbum, met het beroemde titelnummer “Alegría,” stond 65 weken onafgebroken in de Billboard World Music Chart en is nog steeds het meest gekochte en gestreamde album van Cirque du Soleil tot nu toe.

Om de 25ste verjaardag van de show te vieren, stak Cirque du Soleil de oorspronkelijke productie in 2019 in een nieuw jasje: Alegría – In A New Light. Met moderne accenten, zonder de essentie van het oorspronkelijke verhaal te verliezen, werd de show creatief ontworpen om het publiek van vandaag te inspireren. Dankzij de nieuwe regie, muzikale arrangementen, acrobatiek, choreografieën, kostuums, make-up en decors, laat Alegría – In A New Light het klassieke origineel herontdekken, terwijl het de emoties, melodieën en essentie vasthoudt die de kern vormen van het succes. Tot leven gebracht door een internationale cast van 54 acrobaten, clowns, muzikanten en zangers, is Alegría – In A New Light een eigentijdse revival die alle opwinding, magie en vreugde omarmt waardoor de wereld verliefd werd op Cirque du Soleil.

Over de show: Met een acrobatische ode aan de ontembare kracht van hoop, dompelt Alegría het publiek onder in een barok visueel universum, waar onvergetelijke melodieën, opwindende acts, surrealistische personages, levendige decors en speelse humor samenkomen. In een ooit glorieus koninkrijk dat zijn koning verloren heeft, worstelen de jeugdige en vurige “Bronx”-figuren met de gevestigde oude orde, de “Aristocraten”, om vernieuwing en hoop te brengen. Terwijl de hofnar klungelig probeert de troon in te nemen, groeit op straat het verlangen naar verandering, om de status-quo te doorbreken en vreugde te brengen aan de wereld. Sinds de wereldpremière in 2019 speelde Alegría – In A New Light in Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, en werd door meer dan 3 miljoen toeschouwers gezien. (PADI)

Leden van Cirque Club kunnen vanaf vandaag exclusief online tickets verkrijgen voor de shows van ‘Alegria – In A New Light’ in Knokke en Brussel. Voor een gratis lidmaatschap bezoek www.cirqueclub.com. De reguliere verkoop start op vrijdag 8 november om 10 uur via www.cirqueduesoliel.com/alegria.