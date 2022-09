Christine Neyens uit Brugge kwam al 21 keren kijken naar ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge

Op zondag 18 september valt het doek over ‘Jubilee aan Zee’ met Jacky Lafon in Het Witte Paard in Blankenberge. Maar liefst 26 keren stonden dan Jacky Lafon, Wendy Van Wanten, Jan Wuytens, David Vandyck, Frank Van Erum, Duo Nostalgia en het showballet op dit podium voor vele honderden aanwezigen. Eén van die aanwezigen kwam 22 van de 26 shows langs. Inderdaad, Christine Neyens uit Brugge kent al die show ‘Jubilee aan Zee’ uit het hoofd. Komende vrijdag is ze er voor de laatste of 22ste keer van de partij, want op zondag zit ze met een familiefeest en dus kan ze er helaas niet bij zijn.

Je moet toch een ‘klein beetje zot’ zijn om 22 keren naar dezelfde show te komen kijken. “Ik weet het”, lacht Christine. “Maar ik zie die show graag. Ik woon in Brugge en met de autobus naar Blankenberge afkomen is nu ook niet zo ver. Daarnaast stelt Jacky Lafon dit jaar een prachtige show voor. Haar voorbije shows waren ook mooi, maar deze blijf ik de allermooiste vinden”, bekent Christine net voor aanvang van haar 21ste show. Wat spreekt haar het meest aan? “De muzikale act van ‘De Naaimachien’ en ook de humor rond de echtscheiding. Werkelijk prachtig, heel goed gevonden. Zelf kan ik al goed vergelijken. Ik ken die show immers praktisch uit het hoofd. Natuurlijk veranderde ‘Jubilee aan Zee’ veel naargelang de cast deze show meer opvoerden. Ze zijn nu veel meer op elkaar ingespeeld. Loopt er nu iets fout, dan lost de andere dat op, zonder dat mensen die een eerste keer komen dat bemerken. De eerste keer stonden ze ook gespannen op het podium, nu niet meer. Ze maken zelfs al grapjes op het podium.”

Natuurlijk mag nà de show een foto met haar idool David Vandyck niet ontbreken. © PADI

Velen weten dat Christine een grote fan is van David Vandyck. Komt ze dus speciaal voor deze zanger uit Zedelgem? “Helemaal niet”, reageert ze spontaan. “Ik kom voor de volledige groep, die allemaal hun best doen. Ik kom vooral voor de opbouw van de show, die heel goed in elkaar steekt. En dat David meezingt, maakt het natuurlijk nog leuker”, besluit Christine, die ook één keer naar de avondshow ‘Colour of Passion’ kwam kijken. “Ook een mooie show, maar mijn voorkeur gaat naar ‘Jubilee aan Zee”. Toen we vertrokken, vroegen we of Christine nog een wens had. “Natuurlijk, maar niet te realiseren”, zucht ze. “Ik zou zo graag eens op de foto prijken met iedereen die op het podium staat. Een groepsfoto, met mezelf erbij maar dat is blijkbaar heel moeilijk te realiseren. Na iedere show vertrekt de ene direct naar een andere afspraak en moet de andere ook ergens anders naartoe.” Misschien een tip voor Het Witte Paard, want zo’n bezoekster mag je toch eens serieus soigneren. (PADI)

‘Jubilee aan Zee’ kan je nog bewonderen op vrijdag 16 en zondag 18 september om 14.30 uur in Het Witte Paard in Blankenberge. Op 29 januari organiseert Christine zelf een show rond David Vandyck in de Stadsschouwburg in Brugge. Info en tickets voor HWP: www.witte-paard.be – Info show Brugge: Tickets:www.ccbrugge.be– 050 44 30 60 –www.davidvandyck.be