Charline, Saïn en Jeroen: drie West-Vlamingen op het podium van ‘Vergeet Barbara’ in Puurs

Tijdens de première van de feelgood-musical ‘Vergeet Barbara’ in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs zagen we ook drie West-Vlamingen, die meespelen. Charline Catrysse zag het levenslicht in Oostende en groeide op in Sint-Joris (Nieuwpoort), Jeroen Logghe is afkomstig uit Diksmuide en Saïn Vantomme woonde in Menen.

Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Free Souffriau, Goele De Raedt, Michiel De Meyer, Tom Audenaert, Hilde Van Wesepoel en Dirk Lavrysen schitterden op de enorme scène met bewegende decorelementen en pakten het publiek helemaal in tijdens dit twee uur durend feestje vol onweerstaanbare humor, een prachtig bewegend décor, aanstekelijke choreo’s en een groot ensemble.

Charline Catrysse studeerde aan de Frank Sanders Akademie in Amsterdam, waar ze als eerste Belgische studente deze school verliet. Na haar studies speelde ze o.a. mee in ‘Dans der Vampieren’, ‘Oliver!’, ‘Fiddler on the Roof. Ze ging ook een periode op tournee met kindervoorstellingen. Ze was ooit ook ‘Whoppie’, de helft van het komische West-Vlaamse konijnenduo ‘Whoppie & Floppie’ in verschillende sprookjesmusicals. Ze was eveneens al te zien in ‘Scrooge’, ‘Romeo & Julia’, ‘Aladdin’, ‘’40-45’ en ‘Daens’.

Saïn Vantomme studeerde in 2017 met onderscheiding af aan het Koninklijke Conservatorium in Brussel, afdeling musical. Tijdens haar opleiding speelde ze al in verschillende producties, waaronder in ‘Chicago’… Je kon haar ook al aan het werk zien in ‘The Rocky Horror Show’, ‘November ‘89’, ‘Campus 12’, ‘The Sound of Music’, ‘MAMMA MIA!’, ‘RENT en weldra ook in ‘Priscilla, Queen of the Desert’. Ze ging in het binnen- en buitenland mee op tournee als backing vocal bij Helmut Lotti. Saïn heeft een voorliefde voor ondernemen o.a. als coördinator van het showkoor SPOTZ-ON.

Jeroen Logghe studeerde Musicaltheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Hij was al te zien in o.a. ‘A Chorus Line’, ‘Cabaret’, ‘Sunset Boulevard’, ‘Scrooge’, ‘The Best of Musicals’, ‘Kiss of the Spider Woman’, ‘Charlie Brown’, ‘Roodkapje’, Blood Brothers’… Op tv speelde hij gastrollen in ‘Familie’ en ‘Hoe zal ik het zeggen?’. Volgend jaar is hij te zien als Anthony in ‘Priscilla, Queen of the Desert’ en ‘Red Star Line’. Jeroen richtte de organisatie Thearte op, waarmee hij opleidingen, workshops en vakantiestages organiseert in heel Vlaanderen.

Welke rol speelt het drietal in ‘Vergeet Barbara’?

Charline (35) : “De rol die ik speel is die van Sissi Slijpers. Zij is de beenhouwers-dochter van het dorp en ook de zus van Slisse (gespeeld door Michiel De Meyer). Slisse is de coureurs-concurrent van het liefje van Albert (gespeeld door Jelle Cleymans), die het liefje is van Sissi. Albert en Sissi zijn verliefd. Haar broer en de vader van Albert kunnen hier niet mee lachen. Of het moeilijk is? Het is wel altijd spannend. In het repetitieproces werden alle scènes apart geregisseerd en pas bij stop&go’s en doorlopen begin je de boog van de voorstelling pas echt te voelen. Ook de boog van je eigen personage en het lijntje dat zij verteld wordt dan duidelijk. En dan kan het spelen echt beginnen. Het was ook grappig en leuk om naar de spel-chemie te zoeken met Jelle onder het goedkeurend oog van de regisseur. Tijl luistert en begeleid je echt in hoe zijn beeld van de voorstelling is. Een pluspunt is natuurlijk dat ik mijn eigen dialect mag spreken. Dat blijft toch enorm geestig om te doen en blijkbaar heeft dat ook een humoristisch kantje. Op een gegeven moment ben je klaar voor het publiek en hadden we dat ook echt nodig. Je wilt natuurlijk weten en voelen of wat je doet ook aanslaat. Of je timing klopt van je spel of tekst… en of het publiek de voorstelling kan smaken. Als er dan een reactie komt, is dat heel fijn.”

Jeroen (30): “Ik speel mee in het ensemble en ben understudy van de rol Slisse, de West-Vlaming gespeeld door Michiel De Meyer. Het is vooral een plezante opdracht. De show is zo leuk om te doen en de tijd vliegt ook telkens voorbij. Ik ben volledig opgegroeid met de muziek. Mijn moeder is een keigrote Will Tura-fan, dus die platen draaide ze grijs bij ons thuis. Dat ik hier in mag spelen, is voor haar en voor mij heel bijzonder.”

Saïn (29): “Ik maak deel uit van het ensemble en ik ben understudy van Simonne en Elisabeth. ‘Vergeet Barbara’ is een feelgood musical met heel wat dansnummers. Als ensemble hebben we de eerste weken dan vooral ook gerepeteerd aan de choreografieën in combinatie met de zang. We zijn een fijne, positieve groep die elkaar steeds weer energie geeft. De rollen die ik cover zijn dan weer heel uiteenlopend. Elisabeth is de warme moederfiguur, terwijl Simonne dan weer een erg extravert personage is in de musical. Als acteur is die variatie heerlijk!”

Er staan heel wat personen op het podium tijdens ‘Vergeet Barbara’. © PADI/Daniël

Welke plannen heeft het drietal al in 2023?

Charline: “Wat ik in 2023 ga doen? Verrassing, want dat weet ik zelf nog niet. Eerst mij maar eens focussen op ‘Vergeet Barbara’… en we komen zelfs nog eens terug vanaf juni.”

Saïn: “Na de première van ‘Vergeet Barbara’ ben ik meteen beginnen repeteren voor ‘Priscilla, Queen of the desert’ samen met Jeroen Logghe. Daar mag ik zingen & dansen als 1 van de diva’s. Aansluitend mag ik in de huid van de moeder van ‘Rapunzel’ kruipen, in de gelijknamige musical van Deep Bridge. Er staan dus nog fijne plannen in mijn agenda.”

Jeroen: “Volgend jaar doe ik mee in ‘Priscilla, Queen of the Desert’ en ook in ‘Red Star Line’. In de vakantieperiode ben ik dan weer bezig met mijn eigen Thearte.” (PADI)

Tickets en info: www.vergeetbarbara.be