Ceremoniemeester Joost Van Hyfte leidt 15-jarig jubileum Johnny Trash in goede banen

Comedian Johnny Trash staat 15 jaar op de planken en dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Voor in totaal 15 keer 15 personen bracht hij op zondag 15 december vanaf 15.15 uur in Kaffee Claude in Haacht een 150 minuten durend concert dat opgehangen werd aan de 15 beste nummers uit zijn carrière. U voelt het, vijftien alom! Trash liet zich omringen met een heuse band en nu en dan kwam ook collega-comedian Joost Van Hyfte eens het podium opgestormd. De oud-leerling van hotelschool Ter Duinen in Koksijde speelde in het verleden al eens muzikaal samen met de zingende cowboy en was dus de perfecte ceremoniemeester om het geheel te komen opvrolijken.

Het was een stralende Koen Verbeek die na afloop van het podium stapte. “Ik heb me keihard geamuseerd en ik denk dat het publiek dat ook heeft gedaan”, reageerde hij na afloop. “Ik was ook enorm blij om te merken dat mensen niet alleen kwamen voor het concert zelf, maar het toch ook als een comedyavond aanschouwden. Wat mij betreft een perfecte combinatie van de twee, dus. Ik ben ook blij dat ik dat heb mogen vieren met enkele vrienden zoals Joost Van Hyfte en Crystal Dawn. Crystal is de zangeres van ‘Crystal and runnin’ wild’, een groep waar ik eigenlijk de drummer van ben.” Trash bracht van die band het nummer ‘Free the demons’ mee naar Haacht, maar Dawn kwam ook het nummer ‘The witch’ brengen van Sin Alley, een andere groep van Trash. Al blikte de zanger ook terug op twee andere groepen waar hij ooit in meespeelde. Met telkens een bekende naam in, overigens. Zo bracht hij het nummer ‘Hallelujah’ uit zijn Hetten Des-periode, die hij samen beleefde met De Nieuwe Snaar-man Jan De Smet en bracht hij samen met Joost Van Hyfte het nummer ‘Happy boy’. Een nummer dat oorspronkelijk gebracht werd door de groep Los Fabulous Frankies, een groep van Trash én… Joost Van Hyfte.

© Tom

Maar het publiek kwam natuurlijk vooral voor die fameuze top-15 uit het repertoire van Johnny Trash zelf. En zoals dat een goede lijst betaamt, begon de show dan ook met nummer 15. Dat bleek ‘Burgers en bier’ te zijn. De top-15 was overigens het resultaat van een poll die zijn fans konden invullen via de website. Dat de bekendere nummers als ‘De kangoeroe blues’, ‘Nog één tequilla’, ‘Mag niet van mijn vriendin’, ‘’t is Altijd een vrouw’ en ‘Bicky Cheese’ niet konden ontbreken, stond natuurlijk als een paal boven water. Maar de echte fans appreciëren uiteraard ook de bij het grote publiek minder gekende nummers. Zo zijn er ‘Tibet’, ‘Ik houd van haar’, het ingetogen ‘Den bocht van ’t Scheld’ en ‘Jippie-Ja-Ho’, wat meteen een ode was aan televisiemaker Gert Verhulst. Al was de grootste verrassing van de avond misschien wel dat het niet ‘Bicky Cheese’ was dat bovenaan de lijst stond, maar wel zijn eigen versie van Johnny Cash zijn ‘Ring of fire’. Tussen de eigen liedjes, was er zoals reeds gezegd, niet enkel ruimte voor nummers van zijn andere groepen, maar werden ook videoboodschappen van andere comedians getoond die Trash het beste wilden wensen. Zo kregen we persoonlijke boodschappen van Raf Coppens, Bert Gabriëls, Nigel Willams, Andy Peelman, Jeroen Verdick, Jade Mintjens, Erhan Demirci, Han Solo, Jeroen Leenders, Michael Van Peel, Jeron Dewulf, Thomas Smith en Christophe Stienlet te zien. Maar ook van voormalige Leuvense burgemeester en Minister Van Staat Louis Tobback.

© Tom

Al waren er niet enkel mensen op een videoscherm die hem een hart onder de riem staken. Zo vonden we in de zaal ook Fokke van der Meulen terug, uitbater van het Antwerps comedycafé ‘The Joker’ en meteen ook de plaats waar het voor Trash allemaal begon toen hij er vijftien jaar geleden het podium opstapte met een hulde aan zijn grote held Urbanus. “Ik wil gerust zeggen dat ik het mij nog kan herinneren als de dag van gisteren, maar eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik heel slecht ben in herinneringen”, gaf Fokke toe. “Wat ik me wel nog kan herinneren is dat ik toen een man op het podium zag staan die er op dat moment enorm veel plezier in had. En hoewel ik het me zelf misschien niet allemaal al te helder meer voor de geest kan halen, is hij het zelf allerminst vergeten. Het levert me nog altijd een innige knuffel op uit dankbaarheid. Maar hij is in die vijftien jaar wel erg geëvolueerd. Hij heeft een heel mooie, brede waaier aan liedjes en moppen gemaakt en is als artiest echt gegroeid. In het begin was het eerder een cowboy die liedjes van Urbanus kwam zingen, maar nu is het echt wel veel meer dan dat. Kijk naar die prachtige gevoeligere nummers als ‘Den bocht van ’t Scheld’ of zijn versie van Johnny Cash zijn ‘Hurt’ uit zijn vorige show ‘Trash brengt Cash’. Kortom, Koen is een veel brede artiest geworden. En niet alleen qua omvang (lacht).”

Als toemaatje op het officiële gedeelte, bracht de zanger nog drie extra nummers mee naar Haacht. Uiteraard kon de Urbanus-klassieker ‘1-2-3 Rikketikketik’ niet ontbreken, maar ook ‘Sold’ van Truck Stop Cutie en ‘Ik zweet nog steeds’ werden met volle overgave gespeeld. Voor de volledigheid, die laatste was zijn eigen, Nederlandstalige, versie van de wereldwijd gekende Motorhead-hit ‘Ace of Spades’. Na afloop was het voor Verbeek nog even handtekeningen zetten aan de signeertafel, maar na de feestdagen is het opnieuw bittere ernst. Dan beginnen de voorbereidingen voor zijn nieuwste show ‘Johnny Trash schrijft een hit’.

De top-15 zag er als volgt uit:

1. Ring of Fire

2. Bicky Cheese

3. ‘T is altijd een vrouw

4. Pijn

5. Mooie meisjes

6. Derrendei de veidei dei

7. Mag niet van mijn vriendin

8. Ik houd van haar

9. Nog één tequilla

10. Tibet

11. De boomgaard

12. Den bocht van ’t Scheld

13. Jippie-Ja-Ho (ode aan Gert Verhulst)

14. De Kangoeroe Blues

15. Burgers en bier

(PADI & Tom)