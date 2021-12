Caroline Rigo komt over de vloer bij Emmy in Ingelmunster in een aflevering van ‘My Rigorgeous Life’

In ‘My Rigorgeous Life’ trekt Caroline Rigo, gerenommeerd zakenvrouw en topvisagiste, deze week opnieuw naar daar waar ze het meest nodig is, bij de vrouwen thuis. De roze wagen stopt vrijdag voor de deur van Emmy Ghesquiere uit Ingelmunster. De 42-jarige vrouw houdt van een natuurlijke look en gebruikt daarom enkel een foundation, poeder en af en toe wat mascara. Voornamelijk haar gevoelige huid staat haar in de weg om meer make-up te gebruiken, al zou ze dat graag willen. “Ik ben altijd jaloers op mensen met een mooie en egale huid. Zij kunnen make-up dragen en er toch heel natuurlijk uitzien, dat zou ik ook wel fijn vinden. Misschien kan ik dat ook hebben dankzij de tips van Caroline”, zegt Emmy hoopvol. Zoals steeds brengt Caroline niet alleen extra kleur in het make-uppallet, maar ook in het zelfvertrouwen van de dame in kwestie. Emmy is dan ook heel tevreden met de extra tips die ze van Caroline krijgt en kan nu zelf aan de slag met verschillende make-upproducten.

Caroline is naast gerenommeerd zakenvrouw met twee succesvolle make-upmerken en tal van andere initiatieven, ook nog steeds gewoon vrouw en moeder van twee kinderen. Na zelf jarenlang te vechten met verschillende beautyproblemen, besloot ze het heft in eigen handen te nemen. Een lange en intense zoektocht naar de juiste producten ging vooraf aan het creëren van twee ‘anti-bucht’ en ‘pro-natuur’ make-upmerken. Het spreekt voor zich dat de schoonheidsproducten van Cent Pur Cent en I.Am.Klean puur natuur zijn en enkel bestaan uit gezonde, minerale bestanddelen. Ze zijn zelfs zo onschadelijk dat er met die producten onlangs een make-uplijn voor kinderen werd gelanceerd. De Limburgse topvisagiste wil graag iets doen met al die kennis die ze vergaard heeft over de jaren. Daarom besliste ze niet alleen haar eigen Blush Academy + Agency op te richten, maar ook in een nieuw avontuur te stappen. Met ‘My Rigorgeous Life’ gaat Caroline Rigo echte, universeel herkenbare beautyproblemen te lijf. Daarom is ze elke week te vinden daar waar ze het meest nodig is, bij de vrouwen thuis.

Na zes weken vrouwen te helpen met allerlei universeel herkenbare beautyproblemen, is het deze week de beurt aan Emmy. Zij merkt bij zichzelf dat ze liever wat meer make-up wil gebruiken, maar het ontbreekt haar aan de technieken en juiste producten. “Ik gebruik voorlopig geen oogmake-up, maar ik zou graag willen leren hoe dat op een naturelle manier kan”, aldus Emmy. Laat dat nu net de sterkte zijn van Caroline. Met een blush-penseel en een ton aan tips in de hand helpt ze de Ingelmunstenaar op weg naar haar ideale make-uplook. “Ik vind het echt heel mooi, het voelt echt goed aan”, reageert de 42-jarige Emmy wanneer ze voor het eerst haar nieuwe look te zien krijgt. Wanneer Caroline haar vervolgens vraagt wat ze van haar dag vond, antwoordt ze als volgt: “Ik vond het super leerrijk, ik ga de producten zeker thuis zelf ook uittesten, want het voelt super goed aan. Bedankt!” Deze West-Vlaamse is echter niet de eerste die zo euforisch reageert wanneer ze zichzelf voor het eerst terugziet in de spiegel na Caroline’s make-over. Gedurende de afgelopen zeven afleveringen konden de kijkers genieten van allerlei soorten tips&tricks, gegeven door de enige echte make-upexperte Caroline Rigo. Zo ging ze samen met de dames uitdagingen te lijf zoals een droge huid, roodheden, het verdoezelen van littekens en nog veel meer beautyproblemen waar elke vrouw wel eens last van heeft. (PADI)

Emmy en Caroline zijn vrijdag 10 december 2021 te zien in ‘My Rigorgeous Life’, een onderdeel van ‘My Beautiful Life’ om 17u.30 en21u.30 op TV Plus. De voorbije afleveringen zijn te zien op de website van TV Plus. De exclusieve TV Plus Make-up box met alle essentials voor een perfecte make-uplook, is te verkrijgen via de TV Plus Shop voor slechts 99 euro.