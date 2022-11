Camille triomfeert in Lotto Arena met prachtig optreden

Vrijdagavond stelde Camille haar eerste van vijf uitverkochte shows voor in de Lotto Arena. Heel wat meisjes (jong en oud, van jonge kleutertjes tot tienermeisjes), maar ook mama’s, oma’s, tantes, nichtjes tot stoere jongens en lieve papa’s waren van de partij. Veel kindjes pronkten al met de collectie van JBC, die sinds vrijdag in de winkels te koop was. De glitterjurkjes, roze tutu’s en stoere t-shirts waren overal te zien in de Lotto Arena. Iedereen was dus mooi uitgedost en dit vooral in de lievelingskleur van Camille, namelijk roze!

Net voor de start van haar optreden troepten plots veel jonge meisjes samen rond influencer T-Gerben Tuerlinkx en Steffi Mercie. Die waren ook aanwezig om Camille te bewonderen. Dit was het begin van tientallen selfies met de fans in de zaal, maar nu eerst deze influencers, daarna de spotlights op Camille. Het begon met een steunbetuiging aan het adres van Hugo Sigal, die zijn vrouw Nicole Josy was verloren na een val in hun woning. Camille droeg dit optreden op aan Nicole. De zangeres werd op het podium gebracht als een levensechte Barbie in een doos. Na ‘Diamant’ volgden ‘SOS’, ‘Hartenbreker’, ‘In de regen’… De ene keer keken de bezoekers de ogen uit naar de dansact, de andere keer regende het precies in de zaal en natuurlijk droeg Camille dan ook een roze regenjas. Tijdens ‘Wonder’ werd een kort filmpje getoond hoe haar papa gitaar leerde spelen, waarna hij ook effectief op het podium verscheen om gitaar te spelen. We hoorden ook ‘Vrijdag’, ‘Geen tranen meer over’, ‘XYZ’ weerklinken. De zangeres sloot dat liedje af door op een roze gitaar te spelen waar er vuurwerk uitkwam.

Camille nam zelf plaats achter de witte piano. © PADI/Kevin

Er volgde terug een filmpje over de band met haar familie. Camille droeg toen een mooie lange rode jurk en ging zichzelf begeleiden op de witte piano. Rondom haar lagen er roze ballonnen en erboven hingen identieke ballonnen. Tijdens ‘Stilte’ ging Camille vliegen. Ze hing in haar rode jurk boven de witte piano en vroeg aan het publiek om de lichtjes van hun gsm aan te leggen. De zangeres uit Wevelgem zong een liedje uit ‘Liefde voor Muziek’. Op dat moment werd ze op handen gedragen. Ze zat op een witte bank en werd gedragen door vier sterke mannen. De dansers op het podium waren verkleed als hartjes. Op het einde van dat liedje spoot een confettikanon rode confetti.

© PADI/Kevin

Ook ‘Vergeet de tijd’, ‘Beter zo’ (van Davina Michelle) en ‘Vanavond doe ik het weer’ mochten niet ontbreken. Tijdens dàt liedje werd ze op handen gedragen door twee dansers. Na ‘No Go’ was er ‘Vuurwerk’ en dan verliet de zangeres het podium. Het publiek scandeerde luid haar naam. Camille keerde terug als Miss Poes van The Masked Singer. Ze bracht een medley. Er volgde nog een liedje als afsluiter, waarna er roze ballonnen naar beneden kwamen. De zangeres gaf er ook enkele aan haar fans.

En het publiek genoot, ook van de bv’s die werden gespot. © PADI/Kevin

© Kevin

Wie erbij was, zal het beamen. Wondermooi, werkelijk prachtig was haar optreden. Zowel jong als oud genoot ervan. Op naar ’t volgende optreden! (PADI & Maryam)