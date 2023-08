CAMILLE brengt vandaag nieuw album ‘Magie’ uit: “Ik ging op schrijfkamp naar Durbuy. Eens ter plaatse ging alles vanzelf!”

Vrijdagnamiddag 18 augustus: CAMILLE staat ons te woord in haar loge van Kursaal Oostende. Na ons gesprek repeteert ze met de dansgroep, want zowel op zaterdag als op zondag brengt ze in Kursaal Oostende maar liefst zes uitverkochte shows van haar ‘SOS-Tour aan Zee’. En op zaterdagavond reed ze dan nog eens naar Zomerhit in Blankenberge, waar ze eveneens op het podium stond en misschien wel de Zomerhit 2023 kon winnen. Intussen weten we dat dit niet gebeurde, maar daar ligt CAMILLE niet wakker van, want ze blijft het superdruk hebben en kijkt nu zelfs al uit naar haar optredens op 4 en 5 mei 2024 in het Antwerpse Sportpaleis. Maar eerst is er nog de release van ‘Magie’.

Het zijn drukke weken voor CAMILLE. Zit ze met stress? Misschien innerlijk wel, maar bij aankomst zat CAMILLE er heel ontspannen bij. We begonnen dan maar direct met het afvuren van onze vele vragen.

Camille, ik begrijp het niet meer. Toen je begon te zingen, was het Camille, allemaal in kleine letters. Daarna merkte ik dat er vaak Camille Dhont werd geschreven, maar volgens de platenfirma was dat niet correct. Nu krijg ik mails waarop CAMILLE vermeld staat, allemaal in hoofdletters. Wat is het nu precies?

“Schrijf maar gewoon CAMILLE in hoofdletters. Dat is het gemakkelijkste en het is altijd duidelijk leesbaar. En neen, dat heeft niets te maken met één of andere eventuele toekomstige internationale doorbraak (lacht).”

Ik wil nog iets kwijt: ik noem je een grote MADAME, een straffe MADAME. Ik heb nog meer bewondering voor je gekregen door iets dat ik persoonlijk zag na ‘Tien Om Te Zien’ in Westende. Even voor 23 uur vertrokken mijn collega en ik vanop de parking in de Jules Desoetelaan naar huis. Toen we de weide wilden verlaten, kwam er van links een voertuig dat net voor ons reed. Het was uw auto. ’t Was al constant heel slecht weer geweest. Er stonden daar nog vier tieners. De wagen reed door maar hield even verder halt. Ik dacht: “Camille zal zelf het ‘bevel’ gegeven hebben om te stoppen.” (Camille lacht, padi) Die jongeren liepen naar uw voertuig, maakten vliegensvlug een selfie en vertrokken zo gelukkig als wat. Awel, Camille, chapeau! Ik weet dat je niet al uw fans gelukkig kan maken, maar u doet het toch maar. Daarentegen zijn er nieuwkomers die nog maar één single uitbrachten en al de nationale pers niet meer te woord wilden staan. Wat een verschil! Probeer je zelf zoveel mogelijk mensen supergelukkig te maken? Of is het puur toeval, afhankelijk van het moment, uw humeur,….?

“Ik ben altijd heel dankbaar naar mijn fans toe. Als ik de tijd heb, maak ik altijd tijd om foto’s en selfies te laten nemen en handtekeningen te zetten. De mensen komen naar mijn show kijken en zorgen er immers voor dat ik mijn job kan uitoefenen. Het is het minste dat ik kan terug doen. Als dat dan nog eens iemand gelukkig maakt, dan is dat het mooiste, vind ik. Ik zou me anders zelf heel ondankbaar voelen als ik dat niet zou doen.”

© Dirk Alexander

Weet je zelf nog over welk moment ik het net had? Die opname in de regen, dat slechte weer, maar toch bleven de fans trouw op post staan.

“Ja hoor, maar ik doe dat altijd, ongeacht welk weer. Het was aan het regenen en mijn haar was helemaal nat, mijn make up was ook niet meer perfect, maar ja hoor….”

De single ‘Rihanna’ werd ingespeeld door de muzikanten van Camila Cabello met o.a. Pedrito Martinez. Hoe ben je bij deze muzikanten terechtgekomen?

“Pedrito Martinez, zo’n lieve mens! (lacht) ‘Rihanna’ had al een Cubaanse vibe en mijn platenfirma lanceerde het idee dat het wel cool zou zijn dat we iets zouden kunnen doen met de muzikanten van Camila Caello. Ik reageerde van ‘ja, ’t zal wel, tuurlijk’. Ze waren heel enthousiast over de song en zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Het was bijzonder leuk om met hen samen te werken.”

(Met deze sterke toegevoegde zuiderse interpretative: begin je stilaan ook te dromen van een Engelstalige versie?

“Ja, ik zing elke dag in het Engels. Ik zing vaak mee met nummers van o.a. Ariana Grande. Ik zou sowieso ooit wel eens graag zingen in het Engels, we zien wel.”

‘Rihanna’ bracht u live op de Nationale Feestdag, in gezelschap van het koningspaar. Heb je ook het gevoel dat het nummer nog grootser werd met een filharmonisch orkest achter u?

“Sowieso, ik vond het een keigraaf live orkest, de max, het is altijd anders met live instrumenten op het podium. Als ik daar elke keer over zou kunnen beschikken, ohoh! (lacht) Het was heel cool dat ik dat mocht doen.”

© Dirk Alexander

Heb je on stage het koningspaar vriendelijk uitgenodigd voor uw Sportpaleis-shows in 2024.

“Ja, ik ben benieuwd of de koning gaat afkomen met zijn familie. We zien wel…”

‘Magie’ is onder andere ontstaan op een schrijfkamp in Durbuy. Breng ons eens even terug naar het eerste idee.

“Ik schreef alle nummers met Paul Sinha en Adriaan Persons. In december gingen we twee weken naar Durbuy. Het was daar aan het sneeuwen. Tijdens de eerste week zei ik dat ik nog eens een nummer zou willen schrijven in de trend van ‘Vuurwerk’. Een liefdesnummer met een soort kreet dat mensen kunnen mee roepen en zo kwamen we uit op ‘Magie’. Op dat moment hadden we ‘Rihanna’ nog niet geschreven. Normaal ging ‘Magie’ uitkomen als zomersingle. De week daarna hebben we ‘Rihanna’ geschreven. Toen zei mijn manager William Vaesen: We moeten Rihanna eerst uitbrengen… Ik ging naar Durbuy, zonder een flauw idee te hebben wat ik ging schrijven. Ik had precies weinig inspiratie voor ik daar naartoe ging. Eens ik daar aankwam, kwam de inspiratie vanzelf.”

En misschien wist u het nog niet, maar wanneer je de ‘MaMaMaMaMa’ van ‘Magie’ zingt, komt u mooi in de buurt van de ‘NaNaNaNa’in de Rihanna song ‘Come on’.

(Camille begint spontaan het refrein te zingen van ‘Come on’ en van ‘Magie’) “Oh ja! Het doet me trouwens ook nog denken aan een Lady Gaga song. Dat is toch gek hé! Dat is een toffe link die je daar legt.”

De stevige gitaarrock op ‘Insomnia’ zou niet misstaan op een aantal rockstages. Toevallig nog inbreng van uw papa, die ook gitaar speelt?

“Niet meer op dit album, hij heeft immers al heel wat gespeeld op de shows in de Lotto Arena en op mijn theatertours. Het is al mooi geweest en daarom wou ik hem via het nummer ‘Papa’ hiervoor bedanken en ook omdat hij mij heeft leren kennis maken met muziek. En wat ‘Insomnia’ betreft, ik luister zelf ook heel graag naar gitaarmuziek. Zoals naar Avril Lavigne.”

Naast zingen, is dansen toch ook uw handelsmerk. Een mooie weergave hiervan in ‘Op De Dansvloer’. Wat voor een gevoel geeft het voor u om dit in symbiose naar het publiek te brengen?

“Ik vind dansen sowieso super leuk om te doen. Vorige zomer deed ik 128 optredens, zonder dansers en zonder een échte vaste choreografie. Nu vind ik het dansen een grote meerwaarde en ik zou niet meer kunnen zonder. Ik dans immers al van kleins af aan, vanaf een jaar of 4, kinderballet.”

Even stilstaan bij ‘Galactisch’ en ‘Paradijs’, beide songs hebben wat gemeen. Ze starten telkens met geweldige synths, en met ‘sterren’, ‘lichtjaren’ en ‘meteoriet’ in de lyrics, veronderstel ik dat de sterrenhemel tot uw verbeelding spreekt?

“Magie hé! Ik heb geprobeerd om in het thema van magie te blijven. Toen we dat thema gekozen hadden, wist ik het gewoon: dit wil ik als een single uitbrengen. Het wordt ook de albumtitel, omdat ik het heel mooi vond klinken, CAMILLE in combinatie met Magie. Vervolgens wou ik een album in die trend, galactisch, mysterie, paradijs. Insomnia is ook een beetje een niet alledaags woord dat je gebruikt.”

© Dirk Alexander

‘Ademnood’ wordt zeer intens neergezet door een mooie blend van stemmen in de samenzang.

“Het zijn onze stemmen, van Paul, Adriaan en mezelf. We hebben het vele keren opnieuw ingezongen en in een soort koorzang gegoten.”

Is Tomorrowland ook zo’n sprookjesachtige setting waarin u zou willen optreden? Ongetwijfeld zouden heel wat CAMILLE outfits goed tot hun recht komen.

“Op Tomorrowland, dat zou wel tof zijn! Met bepaalde nummers op dit album zou dat nu ook wel lukken, zoals ‘Mysterie’, ‘Paradijs’ en ‘Magie’. Als ze het me vragen, ik ben daar!”

Ben je ondertussen al uw mindset aan het switchen van Lotto Arena en Kursaal Oostende naar het grote Sportpaleis?

“Ik kijk er zo naar uit en heb er zéér véél zin in. Het zal sowieso een mega spectaculaire show worden met alles erop en eraan.”

Even Regi’s recente woorden citeren: “Tegen een Sportpaleis of Tomorrowland, daar kan niets tegenop!”

“Inderdaad! Als mensen speciaal voor uw show naar het Sportpaleis komen, is dat al een coole gedachte.”

In een Lotto Arena hebt u misschien meer een gevoel van dichter bij de mensen te staan.

“Maar als je beiden kunt ervaren, waarom niet? Ik heb al vele shows de mensen van dichtbij kunnen ervaren maar ik denk dat het een heel ander gevoel is dat je in het Sportpaleis staat. Ik wil dat een keer meegemaakt hebben.”

Lukt het om alles nog te blijven combineren, u doet al zoveel naast het zingen: een telenovelle, een CAMILLE strip, promotie in Duitsland, ….

“De zomer is sowieso de drukste periode. Ik ben net gestart met de telenovelle, tegelijkertijd de theater-en festivalshows en de opnames van ‘Tien Om Te Zien’ en ‘Zomerhit. Het was al heel druk, maar ik doe het allemaal met evenveel plezier. En met mijn recentste show bereikte ik maar liefst 125.000 mensen. Zalig toch!”

Tot slot: naar aanleiding van de vele outfits in de Lotto Arena show en de in het oog springende openingsscène, moet ik het u wel vragen….Hebt u de film ‘Barbie’ al gezien?

“Ooh, nog niet! Ik wil hem wel graag zien, maar ik kijk liever gezellig thuis naar films.” (PADI)

Het album ‘Magie’ van CAMILLE ligt vanaf vrijdag 25 augustus in de winkelrekken. Je kan die ook bestellen en beluisteren via https://Ink.to/AlbumMagie. Op 4 en 5 mei stelt CAMILLE ‘Magie’ voor in het Sportpaleis. Tickets zijn te verkrijgen via www.clubcamille.be