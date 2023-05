Brecht van Arnhem van ‘I Can See Your Voice’ brengt zijn debuutsingle ‘Buried Deep’ uit

Brecht van Arnhem is afkomstig uit Lovendegem, nu Lievegem, maar woont momenteel in Amsterdam (Nederland). Brecht zakt ook wel eens af naar de provincie West-Vlaanderen, want zijn tante Marleen Rodts en nonkel Koen Dalle wonen in Assebroek. Zijn neef Laurens Dalle woont samen met zijn vrouw Xena Vergote in Lichtervelde. Hij bracht zijn debuutsingle ‘Buried Deep’ uit en daarvoor deed hij een beroep op producer Jérémie Vrielynck, afkomstig uit Deerlijk.

Brecht (28) is een veelzijdige performer met grote ambities en nog grotere dromen. In 2015 behaalde hij een diploma als medisch laborant in zijn thuisstad Gent. Ondanks zijn interesse in de wetenschap bleef zijn hartje toch kloppen voor het theater. Daarom gooide Brecht op zijn 22ste de boeg volledig om en stak hij de grens over naar Tilburg om daar een studie musicaltheater te volgen aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ondertussen speelde hij al in producties, zoals Kinky Boots, Titanic en The Prom. Momenteel is hij iedere avond te zien in de musical Les Misérables. De legende die nu nog te zien is in Nederland komt vanaf oktober 2023 naar België met o.a. Jonas Van Geel, Nordin De Moor, Ianthe Tavernier en Goele De Raedt. Boven op zijn rol in het ensemble is Brecht ook tweemaal per maand te zien als één van de hoofdrollen uit de sho, Marius.

Naast zijn musicalcarrière heeft Brecht ook veel andere ambities. Eén daarvan is zijn passie voor het zingen en performen. Tussen het touren door voelde Brecht dat er een volgende uitdaging op hem lag te wachten. Daarvoor keerde hij terug naar zijn roots. In z’n tienerjaren was Brecht actief als frontzanger van ‘The Jive Cats’, een 10-koppige swingband die muziek speelde uit de jaren ’30 en ‘40. Daar zette hij zijn eerste stapjes op het toneel en wist zo vele harten te veroveren. “Mensen gelukkig maken met mijn stem en enthousiasme, daar leef ik voor”.

Brecht van Arhem

In 2020 nam Brecht deel aan het Nederlandse televisieprogramma ‘We Want More’. Daar wist hij een plek in de finale te bemachtigen. Onlangs was Brecht nog te zien in het VTM-programma ‘I Can See Your Voice’, waar hij iedereen omverblies met zijn versie van de bekende hit ‘Into The Unknown’ uit Frozen 2. Na deze unieke ervaringen had Brecht de smaak goed te pakken. Het idee om eigen nummers uit te brengen was geboren. Hij ging op zoek naar een producer die precies weet hoe je de gevoelens van een artiest moet omzetten in muziek. Zo kwam hij terecht bij opkomend talent Jérémie Vrielynck. Deze persoon is momenteel één van meest begeerde producers van Vlaanderen. Hij werkte samen met o.a. Gers Pardoel, Sean Dhondt, Daan Stuyven, Wim Soutaer, schrijvers van rapper Snelle en de producers van Maan. Hij heeft al meerdere hits op zijn naam staan, die hij schreef met co-writer Timo Descamps. Brecht voelde meteen een klik en samen doken ze de studio in. Zijn ambitieuze droom werd realiteit en zo ontstond zijn eerste single ‘Buried Deep’.

“Als jongetje van 6 greep ik al iedere kans om te performen. Op familiefeesten en vele bonte avonden stal ik de show met mijn charmes. Ik leerde dat ik door te zingen mijn eigen gevoelens kon uiten en delen met anderen. Muziek stroomt door mijn aderen en het podium is voor mij een tweede thuis. Ik hou ervan om mensen te inspireren, te raken en een lach op hun gezicht te toveren. Dat is wat mij het gelukkigst maakt en dat geluk wil ik graag delen met anderen. Ik voelde dat het tijd was om nog eens terug te keren naar dat jongetje van 6. Eén van zijn grote dromen was een eigen single uitbrengen. Die uitdaging ging ik met volle overtuiging aan. Mijn eigen ervaring in relaties was de grootste inspiratiebron voor mijn single ‘Buried Deep’. Het was een ontzettend fijne samenwerking en ik ben dan ook super trots om mijn eerste single aan jullie voor te stellen. Ik hoop veel mensen te inspireren en dat men zich kan herkennen in ‘Buried Deep’.”

‘Buried Deep’ gaat over het blijven vechten voor je relatie, terwijl je weet dat die allang is uitgedoofd. Je probeert dat passionele vuurtje van de prille liefde terug aan te wakkeren, maar alles is tevergeefs. Twee geliefden die zoveel van elkaar hielden, worden ineens twee vreemden voor elkaar. De wonden die ontstaan, draag je voor de rest van je leven met je mee. Ze vormen je als persoon. Al je gevoelens en onzekerheden begraaf je diep in jouw doos van herinneringen. “Buried Deep” is de debuutsingle van Brecht van Arnhem en wordt uitgebracht door JV Records, het label van collega-artiest Jérémie Vrielynck. Timo Descamps, Jérémie Vrielynck en Brecht van Arnhem schreven het nummer samen. De volledige productie nam Jérémie voor zijn rekening. (PADI)

De single is te downloaden via de bekende streamingsplatforms.