Bezige muzikale bij Marc Cortens woont én werkt in Knokke: “Ik ga hier nooit meer weg!”

Ken je Marc Cortens? Wedden van wél! Dat is – met alle respect – de ‘kale gitarist’ die jàren bij Will Tura speelde en indien Will nu nog zou optreden ook nog altijd erbij speelt. Dat is ook de gitarist die je ziet op concerten van Jo Vally en zelfs op Het Schlagerfestival in Hasselt/Middelkerke of Muzikantenstad. Marc is eveneens dé man achter het Strato-Vani-project, waarvan er in ’t najaar terug een album met tv-special uitkomt. En precies deze bezige muzikale bij komt tot rust in Knokke, waar hij zeven jaar geleden kwam wonen.

Marc is afkomstig uit Pijpelheide, een gehucht van Booischot dat ook een gehucht is van Heist-op-den-Berg, waar ‘Polle Pap’ (Paul Michiels van Soulsister) eveneens opgroeide. “Daar woonde ik tot m’n 20ste levensjaar. Daarna verhuisde ik vele jaren naar Mechelen. Zo’n zeven jaar geleden nam ik echter de béste beslissing van m’n leven, want ik kwam in Knokke wonen. Ik ga daar nooit meer weg”, bekent Marc, “Al van jongs af wilde ik al aan de zee wonen. Weet je, de eerste plaats waar ik als jonge gast aan de kust verbleef was Blankenberge. De ouders van m’n vriendin hadden echter een appartement in Knokke. Wij bleven daar meer slapen, dan dat m’n schoonouders er sliepen. Zo leerde ik nieuwe mensen kennen en ik bleef er ook vaker plakken. Moest ik vroeger in een andere kustplaats verbleven hebben, dan kon het zijn dat we ons daar ook hadden gesetteld, maar ’t werd uiteindelijk Knokke.”

Marc op één podium. © PADI/Daniël

Marc gaf toe dat hij een hyperactief persoon is, iemand met een beetje ADHD. “Aan de zee kom ik echt waar telkens tot rust. Kom ik met m’n auto van een of ander optreden en kom ik Knokke binnengereden, dan voel ik mij direct thuis, dan word ik zen”, glimlacht Marc. “Ik weet het: onze vroegere woning in Mechelen was centraler gelegen. Mechelen is immers ’t middelpunt van Vlaanderen. In Mechelen bezit ik nog iets op ’t gelijkvloers, zodat ik er eventueel nog altijd kan overnachten. Ik betrapte mij echter er al op dat ik in Limburg optrad, één dag later terug naar Limburg moest rijden, maar toch keerde ik ’s nachts weer naar Knokke. Aan de kust neem ik ook vaak de fiets. Ik fiets zelfs tot in Blankenberge. Recent reed ik met mijn fiets naar Zomerhit in Blankenberge, zo’n 14 km van Knokke. Zalig toch!”

© PADI/Daniël

Marc koos voor een appartement, omdat hij zichzelf omschrijft als een ‘globetrotter’. “Ik moet kunnen pendelen. Heb je een appartement, dan is dat gemakkelijk. Je trekt de deur achter je dicht en je vertrekt. Vanuit ons appartement zien we een klein beetje de zee. We wilden geen appartement op de Zeedijk, want dan zit je aan de noorderkant. Ik ben een buitenmens, ik wil even kunnen buiten zitten. In mijn appartement bouwde ik een eigen studio. We hebben ons appartement volledig gestript en in één ruimte bouwde ik een kooi. Ik ben een nachtmens, ik zit soms tot 4 uur in m’n eigen studio maar de buren horen mij niet bezig. Dat was ook de schrik van bepaalde buren toen ze vernamen dat een studiomuzikant daar kwam wonen, maar uiteindelijk ondervonden ze dat ze er helemaal geen last van hebben. In december wonen we er acht jaar en we zijn met alle buren nog altijd goede vrienden.”

© PADI/Daniël

Marc was 20 jaar toen hij begon in de muzieksector. “Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ’t is bijna 40 jaar”, zegt hij inderdaad zachtjes. “In januari word ik 60. Dat cijfer zie ik niet graag verschijnen, maarja… Ik voel mij nu zelfs nog geen 59. Het is een luxe dat ik heel m’n leven mocht doen wat ik graag deed. Ik heb cru gesteld nooit gewerkt, buiten het uitvoeren van een studentenjob in mijn schooltijd. Maar ik doe nog altijd graag waarmee ik bezig ben, namelijk muziek. In al die jaren passeerde er veel muziek in m’n leven. Ik heb veel te danken aan Will Tura, waar ik al 34 jaar mee optreed. Door Will leerde ik nieuwe contacten kennen, omdat hij mij overal binnen bracht. Ik had ook geluk dat ik begon met de opkomst van VTM en dat ik een studiomuzikant werd. Ik denk dat ik voor alle artiesten in België liedjes opnam, zoals voor Jo Vally, Johan Verminnen, Stef Bos, Natalia, Willy Sommers… Ook met buitenlanders werkte ik samen: Hot Chocolate, Billy Ocean, Viola Wills… Ik werkte ook samen met Rufus Thomas, de grondlegger van de soul die in Amerika een standbeeld kreeg. Ooit nam ik veel soulplaten op in Brussel, waar er een studio was. Via de producer van Marvin Gaye kwamen die allemaal naar België. Ik had het geluk dat ik daar de vaste gitarist was. Dat was inderdaad vroeger. Waarmee ik nu bezig ben? Nog met heel veel”, lacht Marc. “Ik heb ondertussen een uitgebreide platenfirma kunnen uitbouwen. Dat is op zich al een voltijdse job. Mijn eerste project met mijn platenfirma was trouwen X-Session en Tina Bride. We nemen terug een cd op met Strato-Vani. Dat is inderdaad een project van mij. De laatste cd dateert van 2015, de eerste kwam uit rond 2004 of anderhalf jaar na ’t afscheid van X-Session in 2002. Met Strato-Vani traden we ooit drie dagen na elkaar op in een uitverkocht Vorst-Nationaal en Flanders Expo. Het nieuwe album komt eind 2022 uit, inclusief een tv-special. Met Wim Leys en Marc Dhollander werk ik ook aan nieuwe projecten. We hebben eveneens een nieuw concept Club Kamiel. Het is iets heel grappig… Eerlijk, ik werkte ook wel eens een project uit dat een mislukking was. Dat gebeurde inderdaad ook méér dan één keer. Ik heb echter geen spijt van die projecten, want ik leerde er toch telkens iets uit.”

Een foto uit vervlogen tijden: Marc Cortens, samen met X-Session. © Archief PADI

Op zondag 18 maart 2023 viert producer Patrick Hamilton uit Loppem zijn 60ste verjaardag met een grootse show met talrijke artiesten in het Concertgebouw van Brugge. Organiseert Marc in januari 2023 ook een groot feest nav. zijn verjaardag? “Neen, ik ben uiteindelijk gewoon maar een muzikant. Iemand die ook schrijft, produced, iemand die als muzikant erbij staat. Wat mijn toekomst betreft: ik wil geen tien projecten meer gelijkertijd doen. Ik wil mij concentreren op twee of drie projecten en genieten van te gaan spelen. Wanneer ik kan bezig blijven, ben ik al een gelukkig mens.” (PADI)