Belgische Crooner Yannick Bovy zorgt voor ‘A Swinging Christmas’ in OWLA Brugge

De kerstperiode wordt dit jaar nog wat gezelliger in OWLA Brugge dankzij Yannick Bovy. De Antwerpse crooner zorgt op donderdag 14 december voor een vroege, maar warme kerstsfeer op deze unieke locatie met de mooiste kerstklassiekers van The Rat Pack-boegbeelden Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. Samen met zijn fantastische live band serveert Yannick Bovy heerlijke bewerkingen van o.a. ‘Let It Snow,’ ‘White Christmas’, ‘Santa Claus Is Coming To Town’ en vele andere onvergetelijke songs, tijdens het éénmalige concert ‘A Swinging Christmas’.

Op 14 december 2023 brengt Yannick Bovy, de Belgische crooner met een pak ervaring op buitenlandse jazz- en swingpodia, een éénmalig concert in OWLA Brugge onder de titel ‘A Swinging Christmas’. Een heerlijke muzikale mix met de grootste klassiekers uit The Great American Songbook en onsterfelijke nummers uit het swingrepertoire die iedereen kan meezingen. “Kerstmis is bij uitstek het feest dat gekleurd wordt door de heerlijke muzikale klassiekers uit de jaren ’50 en ’60’, zegt Yannick. “De populairste kerstsongs komen uit die periode en ik bundel die met al mijn liefde voor swing en jazz graag in één feestelijk concert. Kerstmis is sowieso al mijn favoriete tijd van het jaar en er is niets fijner om dit samen met mijn muzikanten te kunnen vieren.”, zegt Yannick Bovy.

‘A swinging Christmas’ van Yannick Bovy is een uniek live concert dat de sfeer oproept van nostalgie en Hollywood glamour. De bijzondere warme stem van Yannick wordt tot ver over de grenzen geprezen en de voorbije jaren was de Vlaamse crooner dan ook een graag geziene gast in talrijke tv-shows in Duitsland, Oostenrijk en Polen. (PADI)

Tickets voor het concert ‘A Swinging Christmas’ van Yannick Bovy op donderdag 14 december 2023 om 20.30 uur in Owla Brugge, kan je nu bestellen viaowlabrugge.be – Dit éénmalige concert van Yannick Bovy in OWLA Brugge wordt gecapteerd door Pickx+, de premium tv-zender van Proximus, voor uitzending tijdens de feestdagen.