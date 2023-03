Bart Peeters komt met zijn Ideale Mannen opnieuw naar Middelkerke

Op zaterdag 26 augustus staan Bart Peeters en zijn Ideale Mannen terug op het podium van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Bart Peeters én Middelkerke is een geslaagd huwelijk en het is dus maar logisch dat er daar een vervolg op komt.

Bart Peeters en zijn onafscheidelijke band “De Ideale Mannen“ hebben de laatste jaren een live-reputatie opgebouwd om u tegen te zeggen. De Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke zal voor het derde jaar op rij kunnen genieten van een uitgelaten sfeer. Het muzikale recept van een avond met Bart Peeters is gekend: een energieke frontman en de fantastische begeleidingsband ‘De Ideale Mannen’. Een nieuwe zomerfestival single en een groot aantal meezingers en hits staan op het menu. Een Best-Of feest van hier tot in Tokio, maar dan in Middelkerke.

Vlaanderens’ meest succesvolle artiest heeft in 2023 nog geen live concerten gespeeld, dus de muzikale honger is groter dan ooit. Het concert wordt de afsluiter van het derde zomerseizoen van de Proximus Pop-Up Arena: ze zal het geweten hebben. (PADI)

Bart Peeters & De Ideale Mannen op zaterdag 26 augustus in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Tickets kosten 27,5 – 32,50 – 37,50 – 45 en 52,50 eur en zijn te koop vanaf dinsdag 21 maart om 10 uur via www.popuparena.be.