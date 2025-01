Balthasar Boma alias Marijn Devalck komt met ‘Een acteur kan niet zingen’ ook naar Izegem en Bredene

Jeroen Events brengt een gloednieuw theaterconcert rond Marijn Devalck, die als Balthasar Boma met ‘Een acteur kan niet zingen’ te gast zal zijn in Ninove, Zele, Lanaken, Geraardsbergen, Erpe-Mere, Izegem en Bredene.

Het masker van Balthasar Boma valt inderdaad af in dit theaterconcert. Het is de allereerste show over het leven van Marijn Devalck. Jeroen Events strikte Marijn Devalck voor een exclusieve theatertournee over zijn leven. Marijn komt daarmee naar acht verschillende zalen in ons land. Het wordt geen gewone show, maar een gloednieuwe muzikale show die Marijn nu in elkaar aan het steken is. Een show over zijn eigen leven! Het masker valt inderdaad letterlijk af, want in deze show gaat iedereen de echte man achter Balthasar Boma leren kennen. Het is een muzikale show. Marijn brengt er gekende liedjes/muziek die hem nauw aan het hart liggen en ondertussen overloopt hij heel zijn leven van A tot Z. Er is ook veel beeldmateriaal erin te zien. Van het zesjarig jongetjes dat gitaar speelde, zijn muzikale carrière als Marino Falco, tot zijn acteerprestaties in ‘De Paradijsvogels’ in de jaren tachtig. Daarna werd hij een icoon als acteur toen hij Baltasar Boma werd in FD De Kampioenen. De ceo van de Boma-vleesindustrie en de man van de Pussycat. Niet enkel ouderen, maar ook jongeren kennen hem goed. Marijn zorgt eveneens voor heel wat anekdotes en pittige verhalen, die misschien nog nooit het daglicht zagen. Het is echt een show voor het hele gezin. Marijn wordt bijgestaan door twee topmuzikanten. En na de show is er een meet en greet voor iedereen. (PADI)

En ticket kost slechts 30 euro en is te reserveren via www.jwee.be