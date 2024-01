Backstage Producties triomfeert met 10.000 verkochte tickets voor “Gaston & Leo – De Hommage Musical”

Backstage Producties (van Nico Warrinnier uit Brugge, Dirk Van Vooren – afkomstig uit Brugge -, James Cooke en Bob Jennes) kondigt met trots aan dat zaterdag jl. een mijlpaal werd bereikt: de verkoop van 10.000 tickets voor “Gaston & Leo – De Hommage Musical”. De cast en crew, die elke voorstelling zorgen voor een waar eerbetoon aan het legendarische komische duo, werden tijdens de pauze verrast met een feestelijke taart.

Sinds de feestelijke première op 19 januari heeft de hommage musical aan Gaston & Leo zich ontpopt tot een ware triomf. De voorstelling, die met lof is ontvangen door zowel pers als publiek, brengt een oprechte viering van het komische duo dat zelfs 30 jaar na het overlijden van Leo Martin nog steeds een speciaal plekje in het hart van het Vlaamse publiek inneemt.

Producent Dirk Van Vooren, verheugd en dankbaar, verklaart: “Het succes van ‘Gaston & Leo – De Hommage Musical’ overtreft onze stoutste verwachtingen. Mochten we in West End Londen leven, dan is dat een productie die jaren op de kalender zou blijven staan…! We zijn ontroerd door de steun van het grote publiek en de warme ontvangst door de pers. Het is een eerbetoon dat recht doet aan het onvergetelijke duo, en we zijn dankbaar dat we dit met zoveel mensen kunnen delen. En ik weet dat er nog een groot potentieel publiek deze voorstelling wil omarmen, doe het nu voor het te laat is!

Taart voor de volledige cast.

Warre Borgmans en Jurgen Delnaet hebben met verve de karakters van Gaston & Leo tot leven gebracht, terwijl de hoofdcast, inclusief Sandrine André, Gunther Levi en Heidi De Grauwe, schitterde op het podium. Een gevarieerd ensemble van tien talentvolle acteurs, waaronder Patrick Onzia, Ludo Hellinx, Helle Vanderheyden, Liesbeth Roose en Pieter Casteleyn, omringde de hoofdcast en zorgde voor een meeslepende ervaring. (PADI)

“Gaston & Leo – De Hommage Musical” is nog tot en met 25 februari te zien in Theater Elckerlyc in Antwerpen, voordat het gezelschap verhuist naar Capitole Gent van 1 tot en met 3 maart 2024. Voor meer informatie en kaartverkoop, bezoek www.backstage-producties.be.