Backstage Producties-producent Nico Warrinnier over ‘Mannen Met Hakken’: “Ik deed dat één keer, maar dat laat ik voortaan aan anderen over”

Méér dan één jaar werken Uitgezonderd en Theatertainment al samen onder de naam Backstage Producties. De samenwerking tussen James Cooke, Bob Jennes, Dirk Van Vooren én Nico Warrinnier verloopt schitterend. In november volgt de productie ‘Mannen Met Hakken’ en daarna een gloednieuwe ‘Winterrevue’, die nu al wordt omschreven als dé revue bij uitstek.

Met Bruggeling en tevens medeproducent Nico Warrinnier sloegen we een korte babbel over Backstage Producties en hun toekomstplannen.

Wat vind je van deze productie ‘Mannen Met Hakken’?

Nico: “Dat is terug een topproductie. Dat is iets in het verlengde van wat we al kenden van ‘Ladies Night’. Maar het is weer iets nieuws dat in de hedendaagse wereld aan 140 km per uur aan het draaien is. Het is iets waar we niet gewichtig gaan over doen, luchtig zelfs én ik heb alle vertrouwen in die cast dat ze er iets fantastisch van maken dat we nog nooit hebben gezien.”

De repetities zijn gestart. Zal het écht waar een mooie productie worden?

Nico: “Men is inderdaad eraan begonnen, maar ik ga eerlijk zijn: ik ga amper of nooit een repetitiezaal binnen. Ik laat mij graag verrassen het moment dat de voorstelling af is. Voor ons als producenten is het heel leuk om het te zien wanneer het af is en is het dan eveneens voor ons verrassend. Maar wij hebben alle vertrouwen in deze sterke ploeg. Het is een heel gezellige bende mannen tesamen. Als we die mannen op hakken gaan zien, dan zal het hilarisch worden.”

Nico Warrinnier © PADI

Heb je er nooit aan gedacht om ook hakken te dragen?

Nico (lacht): “Euh, PADI, ik ga eerlijk zijn. Als jij meedoet, dan ben ik de eerste om naast je te staan… Maarja, ik liep al eens rond op hakken. Ik heb mij voor een verkleedfeest verkleed als Annie met een rosse pruik en lichte hakken aan, maar ik laat het over aan anderen. Eén verkeerde stap en je enkel is er geweest. En ik kan het weten. Recent zat ik in het gips, maar neen dat kwam niet door dat feestje. Dat was een lelijke val in mijn bureel. Als je werkt in een bureel kan je ook vallen hé, maar dat moet je een keer aan de mensen proberen wijst te maken.”

Wat staat er al voor 2024 op het programma van Backstage Producties?

Nico: “Er is nog veel in aantocht. Na het verhaal van de heren met hakken focussen we ons op een schitterende, nooit geziene ‘Winterrevue’. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een heel goede voorstelling zal worden. Daarna volgt ‘Gaston&Leo‘, ‘Assisen’, ‘De Schlagerij’…”

De samenwerking met Uitgezonderd verloopt goed.

Nico: “De verenigde krachten doen wat er van wordt verwacht. Eén plus één is geen twee, maar bij ons vijf. We zijn heel gelukkig dat we die stap hebben genomen.” (PADI)

Info over alle producties vind je terug op www.backstage-producties.be