Axelle Red schittert tijdens eerste showcase bij Play Nostalgie in Play Zuid te Antwerpen

Als afsluiter van de week van De Belgische Muziek mocht Milo Meskens de spits afbijten bij Play Zuid in Antwerpen. Daana volgde niemand minder dan Axelle Red.

Milo werd bekend door zijn deelname aan de Nieuwe Lichting van Studio Brussel in 2015. Hij bracht een set van 5 nummers solo op akoestische gitaar. Zoals hij zelf zei, bracht hij triestige muziek. Met nummers als ‘Ordinary’, ‘Undershirt’, ‘Fool’ (dat hij normaal elektrisch speelt met zijn band Black Tolex), ‘Something To Lose’ en ‘New Beginning’ wist hij het publiek te bekoren. De opvolger van Jeff Buckley is opgestaan.

Milo Meskens © PADI/Marianne

Axelle Red © PADI/Marianne

Axelle Red moeten wij eigenlijk niet meer voorstellen na een carrière van 30 jaar. In die tijd heeft ze zowat overal gespeeld. Dit was dan ook de reden waarom ze gevraagd werd om haar show te brengen voor Play Nostalgie, de radiozender die sinds september 2023 een visuele en inhoudelijke verjongingskuur heeft ondergaan. Axelle bracht haar negenkoppige band mee. Haar hits volgen de één na de ander, zoals daar ‘Elle Danse Seule’, ‘Sensualité’, ‘Je T’attends’, ‘Parce Que C’est Toi’ ( speelt ze zelf solo op piano, ‘Je Me Fâche’, enz… Af en toe sprak Axelle een beetje al giechelend en teder het publiek toe, wat haar fans wel konden appreciëren. Het laatste nummer ‘Le Monde Tourne Mal’ was de gelegenheid om haar band voor te stellen, waarbij de backing vocals ook in de kijker werden gezet. Toen verdween Axelle achter de coulissen, de band speelde nog een outro. Het publiek was uiteraard heel enthousiast en vroeg nog een bisnummer. De fans werden op hun wenken bediend en kregen er twee. Nog een laatste dankwoord van Axelle: Zonder jullie zat ik nog liedjes te schrijven thuis en te zingen in de badkamer … Er komt zeker nieuw materiaal, een nieuwe cd en ze hoopt die binnenkort aan het publiek voor te stellen. (PADI & Hans)

Agenda: donderdag 2 mei, De Casino in Sint-Niklaas – zondag 5 mei, Labadoux Festival in Ingelmunster.