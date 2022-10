Artiestenreünie in Hotel Royal Astrid in Oostende

Tijdens corona kon het even niet doorgaan, maar vorige zondagmiddag was het terug verzamelen geblazen voor heel wat artiesten in Hotel Royal Astrid in Oostende.

Zangeres Yvette Ravell is de organisatrice van dit gebeuren en dit deed ze al voor de zeventiende keer. Er kwamen voor het gezellig samenzijn met etentje heel wat artiesten opdagen, zoals Paul Bruna, Frank Valentino, Paul Anderson, Lia Linda, Toni Servi, Erik Marijsse, Ignace, Marina Wally, Tonny De Paepe, Bobby en Karin Setter, Sabine, Eddy Govert, Chris Clark, Eric Flanders, Katrien Gallez, De Melando’s, Ingrii, Truus, Liliane St.-Pierre, Serge Gobin, Benny Scott, Corina, Danny Dean, Nicole Merry, Jacques Raymond en Ingriani, Rita Roelandt, Pino Baresi, Frans Maes, Tars Lootens… (PADI – foto Gerdy)