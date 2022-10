Artiesten op ‘Kermis Statie Deerlijk’ eren overleden dorpsgenoot én presentator Ignace Crombé

Op zaterdagavond stonden heel wat artiesten op het podium van ‘Kermis Statie Deerlijk’. Pieterjan Corselis alias zanger Pj uit Harelbeke verving als presentator Ignace Crombé, die zo’n hechte band had met Statie Kermis én die ook jarenlang deze feesten presenteerde.

Pj droeg een ster op aan Ignace én zong ook dat nummer voor de overleden presentator. Filip D’haeze van Swoop was eveneens van de partij en bracht uit eerbetoon aan Ignace een nummer in het Engels. Sergio vroeg dan weer om alle handen in de lucht te steken ter ere aan Ignace. Voor zijn ex-vrouw Trisha waren het terug moeilijke momenten. Op een bepaald moment stond ze te huilen op de dansvloer. Naast Filip D’haeze stonden ook nog volgende artiesten op zaterdagavond op het podium van ‘Kermis Statie Deerlijk’: Lindsay, Swoop, Michael Lanzo, Sergio, John Terra en De Romeo’s. Yves Segers die ook op de affiche stond moest afhaken wegens ziekte. (PADI & Jens)