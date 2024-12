Arnouveau brengt hommage aan Arno: “Stevig rocken in Stadsschouwburg Brugge”

In het voorjaar van 2025 is rockicoon Arno zo’n drie jaar van ons heen. Zijn muzikale nalatenschap blijft echter bestaan. En zijn nummers vinden nog steeds ingang bij talloze toehoorders. Op zaterdag 21 juni 2025 brengt de Brugse band Arnouveau een hommage aan Arno, in Kursaal Oostende.

Zaterdag 21 juni 2025 gaat de Stadsschouwburg in Brugge stevig rocken! Het Brugse collectief Arnouveau brengt het repertoire van de begindagen van T.C. Matic tot het laatste album van Arno. Kortom… een ‘best of’, maar vooral ook een eerbetoon aan Arno. Arnouveau bestaat uit Jan De Ruyter (zang), Dave Wyns (gitaar), Gino Claeys (drums), Carlo Van Belleghem (bas) en Jan Samyn (piano).

Arno Hintjens (1949 – 2022) was een icoon van de Belgische Rock! Arno begon met Paul Decoutere als Tjens Couter, de doorbraak kwam echter met de nieuwe band T.C. Matic. De grote festivalpodia en clubs wereldwijd werden veroverd door Arno en zijn muzikanten. Het leverde een stroom hits op waaronder O La La La, Putain Putain, Que Pasa, Le Java, Les Filles du Bord du Mer, Les Yeux de ma Mère,… Na T.C. Matic ging Arno minstens even succesvol solo verder. In juni komt het Brugse ensemble Arnouveau naar hun eigenste Stadsschouwburg. (PADI-)

Tickets en info voor het concert op zaterdag 21 juni 2025 in Stadsschouwburg Brugge via www.show-time.be.