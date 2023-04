André Hazes na twee jaar terug met nieuwe single ‘Deel Van Mij’

Na een afwezigheid van twee jaar is André Hazes weer terug waar hij zijn moet: op het podium en in de studio.

Zijn nieuwe single heet ‘Deel Van Mij’, nadat hij zijn fans via social media met een voorproefje verraste. In de spraakmakende videoclip geeft André op zijn manier antwoord op hoe de afgelopen periode voor hem is geweest. De primeur van de nieuwe single vond in Nederland plaats bij Frank Dane en was in België tegelijkertijd te horen op Radio 2. (PADI)

Er verschijnt op 8 september een nieuw album en André speelt live in AHOY op 25 november.