Amelie Albrecht veroverde De Leest in Izegem, maar keert nog vaak terug naar onze provincie

Voor een bijna uitverkochte zaal De Leest in Izegem wist Amelie Albrecht het publiek moeiteloos in te palmen.

Méér dan twee uur lang hield ze de aanwezigen geboeid bezig met haar humor, waarbij de lachsalvo’s soms overgingen in luid gegier. Haar natuurlijke vertelstijl en scherpe observaties sloegen duidelijk aan bij het publiek. Een onverwachte elektrische storing van ruim tien minuten zorgde even voor een pauze, maar dat was echt waar het enige moment waarop Amelie ook eens stil viel. Verder leverde ze een topprestatie af, waarmee ze opnieuw bewees waarom ze één van de strafste comedians van het moment is. Proficat Amelie, we hebben genoten! (PADI & Patje)

Goed nieuws: op zaterdagavond 1 februari staat Amelie ook in CC De Steiger in Menen. Info rond andere West-Vlaamse shows én tickets via www.comedyshows.be