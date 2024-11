Adembenemende spanning tijdens de première ‘De Muizenval’: “De spanning blijft voelbaar tot de laatste minuut!”

Theater Elckerlyc was afgelopen zondag het decor van een feestelijke première die het beste van theater combineert: spanning, traditie en vakmanschap. Genodigden, pers en theaterpubliek verzamelden zich om de langstlopende theaterklassieker ooit,‘De Muizenval’ van Agatha Christie, in volle glorie te beleven.

Stap binnen in het sfeervolle Monkswell Manor, waar het bloedstollende moordmysterie ‘De Muizenval’ tot leven komt. Gebaseerd op de iconische thriller van Agatha Christie, neemt dit tijdloze stuk je mee naar de jaren vijftig. Het zorgvuldig ontworpen decor, met oog voor detail, schept een nostalgische sfeer die je vanaf het begin meezuigt in het verhaal. Het pension wordt gerund door een jong echtpaar, gespeeld door Bieke Ilegems en Erik Goossens, die hun rollen met verve neerzetten. Hun chemie op het podium geeft het verhaal een krachtige emotionele kern. Naarmate de eerste gasten arriveren, wordt al snel duidelijk dat dit geen gewone winterdag is. Een hevige sneeuwstorm sluit het pension af van de buitenwereld, terwijl eerder die dag in de buurt een gruwelijke moord heeft plaats gevonden. Wanneer de uitbaters een verontrustend telefoontje krijgen van de politie, stijgt de spanning. Een brigadier is onderweg naar het pension met het schokkende nieuws dat de moordenaar zich mogelijk onder hen bevindt. Wat volgt is een meesterlijk kat-en-muisspel. Elk personage blijkt geheimen te hebben, en het publiek wordt meegenomen in een web van verdenkingen, onthullingen en onverwachte wendingen. De dialogen zijn scherp en zitten vol subtiele hints, wat de spanning nog verder opvoert. Niets is wat het lijkt, en dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer er een tweede slachtoffer valt. De paniek onder de gasten bereikt een hoogtepunt, en terwijl het pension verandert in een beklemmend strijdtoneel, wordt duidelijk dat niemand veilig is. De storm buiten mag dan ongenadig zijn, de ware dreiging bevindt zich binnen de muren van Monkswell Manor. Het spel tussen de personages houdt het publiek op het puntje van hun stoel, terwijl je zelf blijft puzzelen: wie is de moordenaar?

Wat dit stuk zo krachtig maakt, is de combinatie van sterke acteerprestaties, een sfeer die je bijna kunt voelen, en een plot die tot het einde verrast. Bieke Ilegems en Erik Goossens weten als uitbaters een perfecte balans te vinden tussen spanning en empathie, terwijl de rest van de cast met hun geheimzinnige en soms excentrieke personages de aandacht blijft trekken. De decors, met hun oog voor detail, transporteren je moeiteloos naar de jaren vijftig, terwijl de muziek en belichting de beklemmende sfeer nog verder versterken. De spanning blijft voelbaar tot de laatste minuut en wanneer de ontknoping eindelijk daar is, laat die niemand onberoerd. Het publiek wordt niet alleen deelgenoot van het mysterie, maar ook medeplichtig aan het bewaren van het geheim. Want zoals de traditie van ‘De Muizenva’l dicteert: de afloop verklappen is absoluut uit den boze. (PADI, Eveline & Mervyn)

Tickets en prijzen: 62 euro (VIP), 42, 39 en 35 euro. Duur voorstelling: ongeveer 2,30 uur, inclusief pauze. Tickets: www.backstage-producties.be