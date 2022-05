Win 8 kg aardbeien

Zondag 8 mei vieren we opnieuw alle mama’s. Om dat te vieren verstopten we aardbeien in KW Weekend van 6 mei. Tel ze allemaal en maak kans op heerlijke aardbeien.

Deze heerlijke wedstrijd loopt van 6 mei tot en met 20 mei 2022 – 23.59 uur in samenwerking met REO veiling.

Hoe kan je deelnemen?