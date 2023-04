Op vrijdag 21 april bij De Krant van West-Vlaanderen: gratis bijlage KW Lekkere Westen

Op vrijdag 21 april zit KW Lekkere Westen bij je krant. Een special van maar liefst 100 pagina’s, boordevol lekkere weetjes over 100 % West-Vlaamse producten.

Het wordt een ware culinaire roadtrip door West-Vlaanderen, want onze provincie bevat ontelbaar veel parels van hoeve- en streekproducten. Dag na dag streven ze er samen naar om een divers aanbod aan eerlijke en authentieke producten aan je voor te stellen. In de gratis bijlage KW Lekkere Westen kan je kennismaken met de vaklui achter de streekdelicatesse zoals brouwers, chocolatiers, zuivelproducenten, fruittelers, wijnbouwers, kaasmakers, koffiebranders, bakkers, slagers…

Je kan al dat lekkers ook ontdekken via vier fietsroutes en één wandelroute die in deze special zijn beschreven. Of op de hoeveterrasjes of bijzondere picknickplekjes die voor jou zijn uitgelicht.

Lekkere adresjes alom

Maar daar bovenop tipt de special KW Lekkere Westen je ook nog meer dan 70 lekkere eetadresjes uit alle hoeken van de provincie. Je maakt kennis met de drijvende krachten achter al deze zaken, en de specialiteiten die ze te bieden hebben.

En wie weet ga jij misschien in een van deze zaken wel lekker uit eten, met een van de ruim 50 waardebonnen die er te winnen zijn.

Kortom : de Special KW lekkere Westen is een interessant en nuttig bewaarnummer, dat je zeker niet mag missen.