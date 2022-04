Het lekkere West-Vlaanderen ontdekken en proeven

West-Vlamingen dat zijn harde werkers …. maar ook echte levensgenieters. In de special KW Resto, die op vrijdag 29 april bij de Krant van West-Vlaanderen steekt, gidsen we je doorheen het lekkere West-Vlaanderen. Laat je verrassen door ons rijke aanbod aan restaurants en streekproducten – van zeewier over uniek vlees tot eigen wijnen.

West-Vlaanderen onderscheidt zich op meerdere vlakken en niet in het minst op culinair vlak. Onze provincie is rijk aan meesterlijke koks én aan producenten die zorgen voor heerlijke streek- en hoeveproducten. Boeren, groente- en fruittelers, slagers, brouwers, vissers, kaasmakers … zijn elke dag gepassioneerd in de weer om lekkere producten te maken, die terecht ook het label 100% West-Vlaams mogen dragen. Een label dat je meeneemt op een culinaire reis door West-Vlaanderen, met respect voor de duurzame principes van de korte keten.

In het magazine KW Resto geven we je alvast een sneak peek en praten we met trotse producenten en chefs die werken met dat lokaal lekkers. Bovendien tippen we ook heel wat adresjes waar het heerlijk is om de voetjes onder tafel te schuiven!

Wil je ook genieten van een heerlijk gerecht in een van de topadresjes? Speel mee en maak kans op een waardebon van €50 of €100 in een van de 35 deelnemende restaurants op www.kw.be/resto.