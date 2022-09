KW Kortweg Najaar, hét magazine voor leuke uitstapjes in eigen provincie

Een van de – letterlijk – mooiste seizoenen is aangebroken. De herfst is hét moment voor een gezonde boswandeling of fietstocht, voor boeiende uitstapjes en smakelijke trips. Wij nemen je mee op een ontdekkingstocht over alle regio’s van onze provincie en piepen ook even bij de buren.

Wat denk je bijvoorbeeld van een sessie bosbaden in het Brugse Ommeland? Samen met bosbadcoach Ingeborg Verplancke trekken we het Bulskampveld in. We brachten ook een bezoekje aan AstroLab Iris in Ieper, een van de West-Vlaamse volksterrenwachten. Een aanrader voor wie gefascineerd is door de sterren en de ruimte. Hier, maar ook op andere locaties in de provincie, kan je straks trouwens op een goede manier de gedeeltelijke zonsverduistering volgen.

In deze KW Kortweg vind je ook heel wat andere ideetjes om eropuit te trekken de komende maanden. Zo verklappen enkele provinciegenoten hun favoriete adresjes in onze provincie, geven we mee waar je met je kinderen of kleinkinderen naartoe kan aan de kust en waarom de Leiestreek Brouwerijdagen een must zijn.

Over agenda’s gesproken: in KW Kortweg vind je ook onze unieke najaarsagenda, met alle kleine en grote evenementen in West-Vlaanderen deze lente. Het perfecte hulpmiddel om je volgende uitstapjes te plannen.