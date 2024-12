Eli Iserbyt heeft aan vijfde plaats genoeg in Herentals en neemt leiding klassement over

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag in Herentals de vierde manche van het seizoen gewonnen in de X2O Badkamers Trofee. Eli Iserbyt is vijfde en wordt leider in de stand.

Op en rond de Skiberg haalde onze landgenoot het met een kleine voorsprong op de Nederlander Pim Ronhaar. Laurens Sweeck kwam even later als derde over de streep.

Belgisch kampioen Eli Iserbyt, zijn ploegmaat bij Pauwels Sauzen-Bingoal, had aan een vijfde plaats genoeg om de leiding in de stand over te nemen van de Nederlander Lars van der Haar, die zesde werd. Iserbyt telt 41 seconden voorsprong op Lars van der Haar en 2:12 op Michael Vanthourenhout.

Op de erelijst in Herentals is Vanthourenhout de opvolger van Mathieu van der Poel, die pas volgende week zondag voor het eerst dit veldritseizoen in actie komt. Wout van Aert volgt dan een dag later, waarna de strijd tussen de twee tenoren weer kan losbarsten.

Pechvogel

Pechvogel van de dag was Toon Aerts, die na een bliksemstart af te rekenen kreeg met een lekke band. Hij was als eerste het veld ingereden. Achter hem reed zijn Nederlandse teamgenoot Corné van Kessel. Daarna volgden Eli Iserbyt, Thijs Aerts, Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Ryan Kamp en Anton Ferdinande.

Toon Aerts begon ook als eerste aan de tweede ronde en pakte 15 bonificatieseconden. Eli Iserbyt en Thijs Aerts reden op 10 seconden en sprokkelden respectievelijk 10 en 5 bonificatieseconden. Lars van der Haar voerde een negenkoppige achtervolgende groep aan die volgde op 15 seconden van Toon Aerts.

Lek

Virtueel leider Iserbyt reed daarop tegen een paaltje en kwam ten val terwijl Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck naar Toon Aerts reden. Laatstgenoemde reed lek en moest meteen lossen voorin. Na 20 minuten cross sloot Ronhaar voorin aan.

Dat voorbeeld volgde ook Niels Vandeputte. Half cross ging Ronhaar versnellen. Michael Vanthourenhout reed naar de Nederlander toe. Laurens Sweeck haakte bij het aansnijden van de voorlaatste ronde voorin eveneens zijn karretje aan.

Dat drietal begon ook aan de slotronde. Vanthourenhout bleef daarin prikken uitdelen en legde op de Skiberg de basis van zijn zege, terwijl Sweeck zich neerlegde bij een derde plaats.