Essevee haalt Oekraïense linksachter Oleksandr Drambaiev (21)

Zulte Waregem heeft zijn verdediging nog wat versterkt. De Boeren trokken linksachter Oleksandr Drambaiev aan. De 21-jarige Oekraïner wordt gehuurd van Shakhtar Donetsk tot het einde van het seizoen.

Oleksandr Drambaiev werd vorig seizoen ook uitgeleend door Donetsk. De flankverdediger werkte toen vijftien matchen af bij SK Mariupol. De linksachter maakt ook deel uit van de nationale U21 van Oekraïne. Er is ook een aankoopoptie op het einde van het seizoen.

Ideale club

“Het is voor mij mijn eerste buitenlandse avontuur, maar ik kijk er enorm uit”, vertelt Drambaiev in een communiqué van de ploeg. “Ik denk dat mijn speelstijl goed aansluit op het DNA van deze club en kijk er erg naar uit om iedereen te ontmoeten. Daarnaast is Essevee de ideale club om als voetballer en als mens verder te evolueren.” (JC)