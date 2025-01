Winkelen vlak over de grens in Frankrijk? Dan heb je vanaf nu een milieuvignet nodig

Wie graag gaat winkelen bij onze zuiderburen, wordt vanaf dit jaar verplicht een milieusticker op het raam van het voertuig te kleven. Met de maatregel wil de Franse regering de strijd tegen de luchtvervuiling gaan opschalen. Wie zonder sticker wordt betrapt, riskeert een fikse boete. De Franse politie houdt alvast de grensregio sterk in de gaten.

Grensbewoners en winkelen bij de buren? Het is iets wat in de regio de meest evidente zaak ter wereld is. Frisdrank of water? Belgen vinden vlot de weg naar supermarktketens zoals Auchan of Match. Toch komt de trip, een trip die velen al jarenlang bijna wekelijks uitvoeren, anno 2025 met een extra verplichting: die van het milieuvignet.

Nieuw is het vignet niet. Jaren geleden werd het item, in de vorm van een sticker die op de voorruit van de wagen moet worden gekleefd, ingevoerd om de luchtvervuiling onder controle te krijgen. Parijs werd koploper, maar al snel volgden andere grootsteden. Dat deze in en om Rijsel ook van toepassing worden, is wel weer nieuw. Op 1 januari ging een nieuwe en vooral veel grotere zone van start. De aangepaste zone spreekt niet alleen van Rijsel, maar ook van alle 95 gemeenten die deel uitmaken van de agglomeratie.

Dat brengt voor heel wat Belgische dagjestoeristen en supermarktbezoekers dus ook een extra verplichting met zich mee. Populaire gemeenten zoals Roncq of Halluin vallen immers ook onder die zone en Belgen hebben geen vrijstelling op die vignetplicht.

5 euro

Een vignet aanvragen kost net geen 5 euro, en kan via de officiële website van de Franse overheid. Diezelfde regering is alvast niet van plan om de grensregio uit het oog te verliezen. De afgelopen dagen verschenen verschillende controleposten aan de grens, waarbij Belgen die niet in het bezit waren van een vignet een boete kregen.

Voor wie de nieuwe regels verwarrend zijn of voor wie hulp nodig heeft met het aanvragen van een vignet, heeft het stadsbestuur een aparte informatiepagina gelanceerd. Ook de Digimaten bieden hulp aan bij het aanvragen.