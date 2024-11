Gemeente Ledegem verlaagd snelheid in deel van de Rollegemstraat

In de drukke Rollegemstraat in Ledegem wordt over een afstand van 300 meter de toegelaten maximumsnelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. Die zone bevindt zich in de buurt van de boerderij en het Wit-Blauw Vleesbedrijf van gemeenteraadslid Piet Vandermersch (CD&V/VD). Het is een gevaarlijke bocht voor wie uit de richting Rollegem-Kapelle komt.

Het gaat om het deel tussen de bebouwde kom van Ledegem en Rollegem-Kapelle. In de lange bocht gebeurden al verschillende ongevallen. Soms door het fout inschatten van de situatie en onaangepaste snelheid. Door de gladheid belandden er ook auto’s in de gracht.

“De huidige snelheidsbeperking van 70 km per uur heeft grotendeels enkel toepassing op een onveilige bocht in de Rollegemstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Greta Vandeputte (CD&V/VD). “Bovendien is op dit deel van de straat geen afgescheiden fietspad. De staat van het wegdek blijft ook verslechteren. Het is wenselijk om voor de veiligheid van alle weggebruikers de snelheid op dit deel van de Rollegemstraat te beperken tot 50 km per uur.”

De wijziging treedt in werking van zodra de verkeerssignalisatie is geplaatst.

Andy Vandoorne (Vooruit) wees op de vaak gevaarlijke situatie aan supermarkt Huis Maria waar het vrij druk kan zijn, wat verderop in de Rollegemstraat. “We bekeken daar al verschillende pistes”, zegt schepen Vandeputte. “Een drempel leggen om de snelheid er te verlagen is moeilijk. Nu bekijken we om daar misschien een wegversmalling te creëren. Vroeger gebeurden er nooit ongevallen, de laatste jaren wel.”

Volgens burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) waren bij de laatste vier ongevallen de bestuurders onder invloed van alcohol.