“Ze wilden me echt op De Valkaart”: doelman Rron Hajdari grijpt zijn kans bij KSV Oostkamp

Na de overwinning tegen nummer vijf KSV Oudenaarde A is Oostkamp (2de afdeling VV) opgeklommen naar positie zeven. Goalie Milan Iket presteerde eens temeer voortreffelijk tussen de palen. De week daarvoor was de titularis geblesseerd en moest hij noodgedwongen plaats ruimen voor neofiet Rron Hajdari, die een ruim aandeel had in de puntendeling op bezoek bij FC Lebbeke.

Rron Hajdari is een talentrijke goalie die de jeugdrangen doorliep bij Cercle Brugge en afgelopen kampioenschap bij de beloften aantrad van SK Deinze.

Interesse

Sportief verantwoordelijke Danny De Coninck zag hem al ettelijke keren aan het werk. “Rron is een brave, rustige en nuchtere jongeman. Hij ligt zeer goed in de groep en bevestigde in Lebbeke wat wij allemaal al lang wisten: hij staat er als het nodig is.”

Rron glimlacht als we hem confronteren met die woorden. “Voor de beloften van Deinze werd ik te oud, ik ben immers geboren in het jaar 2003. Er was inderdaad interesse van andere teams, maar ze wilden me echt op De Valkaart. Bij deze familieclub kan ik rustig doorgroeien.”

Bijleren

“Milan Iket is titularis en een monument hier. Toch blijft hij de eenvoud in persoon. Tijdens de keeperstrainingen staat hij me bij met raad en daad. Zijn tips leveren me een voordeel op als ik hem moet vervangen. Daarenboven is onze specifieke trainer Thierry Kestremond niet de eerste de beste. Zijn staat van dienst bij Oostkamp lijkt me moeilijk te evenaren.”

“Mijn toekomst? Laat me maar groeien, stap voor stap. Toen Milan Iket geblesseerd was, heb ik bewezen het niveau aan te kunnen. Elke training leer ik bij, ook van de veldspelers, tijdens matchvormen en afwerking. Tegen Oudenaarde zat ik in de dug-out, zo luidde de afspraak. Iedereen weet hoe dan ook dat ik elk moment paraat zal staan om mijn verantwoordelijkheid te nemen.” (JPV)