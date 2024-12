Yusef Filiz is de nieuwe trainer van SC Zonnebeke

Na het stopzetten van de samenwerking met Trainer Romain Haghedooren heeft het bestuur van SC Zonnebeke Usef Filiz aangesteld als de zijn opvolger.

De 38-jarige Tieltenaar was als speler aan de slag bij o.a. Koksijde, Ingelmunster, Harelbeke, Lauwe en Wielsbeke. Als voetballer was hij een goede middenvelder Hij heeft ook een eigen voetbalacademie speciaal voor de jeugd. Bij SC Zonnebeke gaat hij voor het eerst aan de slag als hoofdtrainer.

“ Zonnebeke is een ideale club om mij te tonen als jonge trainer,” zegt Yusef. “De gesprekken met het bestuur verliepen heel vlot. Het zijn voetbalkenners en ze luisterden naar mijn ambitie. Die ambitie van mezelf en het bestuur zijn gelijklopend. Het klikte heel goed.”

“Zonnebeke is een ploeg met een gezonde ambitie om een vaste waarde te worden in tweede provinciale of hoger. Het is een familiale club met ambitie en een goede accommodatie. Ook de jeugdopleiding is goed. Tweede provinciale ken ik niet zo goed maar ik zag de ploeg aan het werk tegen De Ruiter en ik zag een jonge ploeg met heel veel potentieel. We kunnen iets neerzetten in Zonnebeke en ik heb zin om er in te vliegen. “

Yusef Filiz zal als T1 bijgestaan worden door huidig T2 Aäron Vandendriessche en Franky Gryspeert die meekomt met de nieuwe trainer.

(NVZ)