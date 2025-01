Wie heeft Delphine Cukier (47) uit Oostende gezien?

In de nacht van zaterdag 25 januari op zondag 26 januari, tussen 22.00 en 8.30 uur, verliet de 47-jarige Delphine Cukier haar woning in de Christinastraat in Oostende. Sindsdien ontbreek elk spoor van haar. Dat meldt de federale politie op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Delphine is 1m83 groot en normaal gebouwd. Ze heeft bruine ogen en zwart haar tot op haar schouders.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een zwarte vest, een zwarte jeans en sneakers met bloemetjes op van het merk ‘Adidas’.