Kasseistappers opnieuw wandelkampioen

Dat wandelen nog steeds aan populariteit wint, bewijst het stijgende ledenaantal van de Eernegemse Kasseistappers. Waar de club begin 2024 130 leden telde, stevent men nu af op 200 wandelaars. Dat groeiende ledenaantal zorgde er ook voor dat de Kasseistappers voor het tweede jaar op rij kampioen in hun reeks werden, en de promotie naar afdeling 7 afdwongen. De club zette de kampioenen in de bloemetjes. Bij de dames was de winnaar Linda David met 66 wandelingen, gevolgd door Roossie Planckaert (63) en Josephine Simoen (49). Bij de heren stapte Marc Vandooren 58 tochten mee, gevolgd door Johan David (55) en Peter Portier (53). De Kasseistappers organiseren hun eerstvolgende wandeling op 9 februari. (ED/foto Coghe)