Twee internationals bij Dames Basket Blankenberge: “We zijn hier heel goed opgevangen”

In tweede provinciale van het dames basketbal loopt het eerste deel van de competitie stilaan op zijn einde. Met nog vier wedstrijden voor de boeg staan de dames van Blankenberge op een degelijke derde plaats na het ongenaakbare Koksijde en Roeselare. De eerste vier van de reeks komen in de play-offs uit tegen de andere eerste vier uit de B-reeks.

Na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Dames Avanti Brugge krijgen we twee zeer gemotiveerde speelsters aan tafel die hun verhaal willen vertellen. Het gaat hier om Pascasie Bucumi (36) en Gerardine Iradukunda (31), twee dames uit Burundi die nu hun basketgeluk in Blankenberge gevonden hebben.

Tot rust

Beide speelsters kwamen anderhalf jaar geleden aan in een opvangcentrum in Jordogne, waar ze een klein jaartje verbleven. Sinds enkele maanden zijn ze verhuisd naar onze kust en vonden ze het basketbalplezier in Blankenberge. “Eindelijk komen we hier tot rust”, vertelt Pascasie. “We volgen allebei een cursus Nederlands. Dit is onontbeerlijk om later een job te vinden. We zijn hier echter heel goed opgevangen en stellen het zeer goed.”

Struikelsteen

“Oorspronkelijk komen we uit de regio Bujumbura aan het Tanganyikameer in Burundi”, gaat Gerardine verder. “Maar het was daar niet meer veilig voor ons. Daarom kozen we ervoor om ons geluk ergens elders te zoeken en dat is nu België geworden. Het is natuurlijk aanpassen voor ons, maar we doen ons best. Zoals Pascasie al vertelde, is de taal nog een struikelsteen, maar dat gaan we ook wel overwinnen.” Dat beide dames in het basketbal terechtkwamen, is geen toeval. Eigenlijk zijn het twee internationale speelsters die destijds uitkwamen voor het nationale team van Burundi. “In ons thuisland speelden we ook al van in onze jeugd basketbal en we schopten het zelfs tot internationaal”, lacht Gerardine. “In 2015 namen we deel aan de Africa Cup in Angola, wat voor ons natuurlijk een mooie herinnering is.” “Maar dat is het verleden”, gaat Pascasie verder. “Het is voornamelijk de toekomst waar we ons op willen focussen. Te beginnen bij deze ploeg in Blankenberge waar we heel goed zijn ontvangen. Met de kerstdagen gaan we natuurlijk onze vrienden missen die achtergebleven zijn, maar we hopen vooral op een bright future”, besluit ze lachend.

Aanspreekpunt

Het laatste woord is voor een opgetogen coach Annelore Delbecque. “Deze winst tegen Avanti was niet alleen verdiend, maar ook broodnodig”, stelt ze vast. “We zijn het seizoen goed gestart, maar dan kwam de klad in de ploeg en verloren we meer dan nodig was. Onze ambitie is wel om een plaats te krijgen in de top vier met vooruitzicht op de play-offs. Maar een promotie naar eerste provinciale is niet de bedoeling. Daarvoor is onze jeugd, de U19, nog niet rijp genoeg. Het is wel zo dat we een systeem uitgedokterd hebben om de jeugd beter te begeleiden. Onze dames krijgen elk een jeugdspeler toegewezen die ze dan gedurende het seizoen gaan begeleiden. Iedere jeugdspeler krijgt ook de kans om te proeven van het provinciaal basketbal en daar komen de Meters dan in beeld. Zij zijn het aanspreekpunt voor de jongeren. Zowel op als naast het veld kunnen ze altijd beroep doen op de meer ervaren dames. Eenmaal ze vaste waarde geworden zijn in de eerste ploeg, kunnen ze de opgedane ervaringen verder doorgeven”, besluit ze enthousiast. (GD)

Zondag 12 januari om 14.45 uur: Koekelare One – Blankenberge One