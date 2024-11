Torhout Vlaams kampioen tegelwippen: meer dan 93.000 m² onthard

De tweede editie van het Vlaams kampioenschap tegelwippen is voor Torhout een groot succes geworden. De stad werd winnaar in de categorie kleine steden en gemeenten. Het initiatief ging uit van het Departement Omgeving en de vzw Breekijzer.

Schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet wipte op van vreugde toen ze het goede nieuws vernam. De stad ontving als prijs een Krentenboom en twee mooie siertegels van de hand van de Vlaamse tekenaar-schrijver Randall Casaer. De boom werd geplant in de nieuwe watertuin op de plaats op de Burg waar het oud-financiëngebouw is gesloopt. Ook de twee tegels zullen er een opvallend plekje krijgen.

2,3 miljoen gewipte tegels in Vlaanderen

De wedstrijd is een aansporing om het vergroenen van de steden en gemeenten te bevorderen. Tussen 21 maart en 31 oktober streden 163 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten om de titels. Ze gingen aan de slag om zoveel mogelijk tegels of andere verharding te vervangen door groen. Het resultaat is 2,3 miljoen gewipte tegels in heel Vlaanderen, of omgerekend ruim 230.000 m² ontharding.

Samen met de gemeenten Leuven en Maaseik werd Torhout tot winnaar gekroond. De stad haalde het dankzij 93.402 m² ontharding of zo’n 4.561,31 tegels per 1.000 inwoners. Daar bovenop won Torhout de derby met de gemeente Oostkamp.

Premie om te vergroenen

“Ontharding is noodzakelijk in de strijd tegen wateroverlast en droogte”, zegt schepen Desmet. “Doordat ontharde bodem als een spons werkt, wordt heel wat overtollig water opgenomen. Bovendien is groen beter voor de biodiversiteit, biedt het verkoeling op warme dagen en creëert het een aangenamere leefomgeving.”

“Met premies proberen we als stadsbestuur onze inwoners aan te moedigen tot ontharding. Zo kunnen Torhoutenaren tot 500 euro ontvangen als ze hun koertje of oprit vergroenen.”

Oud-financiëngebouw gesloopt

“We zijn heel trots dat we Vlaams kampioen geworden zijn”, vervolgt de schepen. “De titel is onder meer te danken aan het slopen van het oud-financiëngebouw. We hebben er een groene ontmoetingsplaats voor jong en oud gecreëerd en meteen ook een extra opslagplaats voor water bij hevige regenval.”

“De scholen hebben eveneens enthousiast meegewerkt. Samen met de leerlingen en de leerkrachten hebben we honderden tegels gewipt en voor meer groen op de speelplaatsen van de basisscholen gezorgd. Plus: tal van Torhoutenaren braken tegels aan de voorgevel van hun huis uit om er klim- of andere planten aan te brengen. Zo scheppen we samen meer plaats voor water en een groenere stad.”