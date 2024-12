Stefaan en Bianca runnen samen ‘t Spelgenot in Merkem: “Niet zomaar een spellenwinkel”

t Spelgenot in Merkem verrast iedereen met het aantal spellen dat bij hen te verkrijgen is. Zaakvoerders Stefaan Vandendriessche (50) en Bianca Debaere (41) startten vorig jaar hun winkel in de Stationsstraat 33 A in Merkem. “Mensen grijpen vaak naar wat ze al kennen, maar elk jaar verschijnen er wel drie- tot vierduizend nieuwe spellen.”

“Ik kreeg de microbe van de gezelschapsspellen al op mijn zeventiende te pakken”, vertelt Stefaan. “Twintig jaar geleden had ik een winkel met plaats om te spelen in Roeselare, maar die zaak werd verkocht. Ik bleef achter de schermen wel nog met spellen bezig. Toen ik vijf jaar geleden hierheen verhuisde, wou ik dan ook herbeginnen.”

Zijn vrouw Bianca is nagelstyliste en ook op die manier komen heel wat mensen bij hen over de vloer. “Zowel Bianca als ikzelf praten graag met de mensen en uiteraard gaat het dan ook over het soort spellen dat hier te krijgen is. We houden het klein en huiselijk en willen graag dat mensen zich hier op hun gemak voelen. Dat ze thuiskomen, om het zo te zeggen”, zegt Stefaan. “We geven ook advies. Al te vaak gebeurt het dat mensen een spel kopen dat totaal niet bij hen past, waardoor ze het niet gaan spelen en het in de kast staat te verkommeren. Wat wij willen is dat mensen een leuke namiddag of avond kunnen beleven met het voor hen meest geschikte spel. Daarom stellen we heel wat vragen, om vervolgens te kijken welk spel het best bij hen zou passen en wat we hen kunnen voorstellen.”

“De wereld van gezelschapsspellen is niet klein, maar wel verborgen”

Het aanbod in ’t Spelgenot biedt veel meer dan de dagdagelijkse spellen. “Je vindt hier uiteraard de klassiekers, maar het aanbod is veel breder dan wat men in de doorsnee grote winkels vindt. We hebben nu zo’n 550 soorten spellen in huis en dat is nog maar het begin. We hebben spellen die starten vanaf 4 of 5 jaar en gaan tot een heel hoge leeftijd, in verschillende categorieën gerangschikt naar moeilijkheidsgraad, aantal spelers, solo-, duo- of groepsspellen, party games, enzovoort. We hebben een serieuze collectie minder gekende en unieke spellen voor alle leeftijden en in alle categorieën, waarbij iedereen wel iets naar zijn smaak vindt en zo zal kunnen genieten van een leuke avond.”

Spelavonden

’t Spelgenot organiseert geregeld spelavonden, waarbij ze mensen laten kennismaken met een demospel. “Iedere week is er een ander thema, met een spel dat daarbij aansluit. Regelmatig organiseren we ook spelavonden in samenwerking met verenigingen. Mensen grijpen vaak naar wat ze al kennen, dus tijdens die avonden is het de bedoeling om hen wat andere spellen te leren kennen. Meestal leidt dit tot grote tevredenheid bij de spelers”, vertelt Stefaan. “Per jaar komen er wel drie- tot vierduizend nieuwe spellen uit. De wereld van de gezelschapsspellen is geen kleine, maar zeker wel een verborgen wereld. Er zijn zo veel verschillende types: kaartspellen, strategische spellen, met dobbelstenen, bordspellen en noem maar op. Daarin zijn dan nog heel wat onderverdelingen: coöperatieve spellen, spellen rond work placement, rond een verhaal, spellen in team,… De keuze is enorm.”

Educatief

“Onze twee zonen zullen, als ze mogen kiezen tussen tv kijken of een spel spelen, altijd meteen voor dat laatste gaan. Dat is immers gezellig.” Vaak werkt ’t Spelgenot ook samen met scholen. “We hebben bijvoorbeeld spellen waarvan er ook boeken zijn, zoals Het Kleurmonster, waardoor men op school het boek kan voorlezen en de kindjes daarna het spel spelen. Een spel is ook nooit zomaar een spel: er zit altijd iets achter, er zal altijd iets geleerd worden, soms zonder dat ze het merken. Spellen bevorderen het wij-gevoel, zorgen voor communicatie en leren je omgaan met verschillende situaties.”