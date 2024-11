Rachel viert 101de verjaardag in WZC Wieltjesgracht

Op donderdag 7 november mocht Rachel Verhille haar 101de verjaardag vieren in woonzorgcentrum Wieltjesgracht in Ieper. Het feest werd in familiekring gehouden.

Geboren in Loker op 6 november 1923 als dochter van een boerengezin, groeide ze op tussen het harde werken op de boerderij en de warme familiewaarden. In 1948 trouwde ze met René Vierstraete, een kleermaker, en samen kregen ze drie kinderen: Guido, Ingrid en Jérome, de laatste twee zijn inmiddels overleden. In 1958 openden René en Rachel de kledingwinkel La Tentation in de Menenstraat in Ieper. Hier bouwden ze een succesvol bedrijf op, met reizen naar Parijs en Keulen voor de nieuwste collecties. In 1983 gingen ze met pensioen en verhuisden naar een appartement. René overleed in 2002, maar Rachel bleef haar leven in Ieper met energie en positiviteit voortzetten.

Optimistische visie

Sinds 2012 woont Rachel in Wieltjesgracht, waar ze omringd wordt door zorg en liefde. Haar levenshouding is er een van optimisme en veerkracht: “Niet stil blijven zitten, altijd vooruitkijken,” is haar motto. Dit heeft ze van huis uit meegekregen. Als boerendochter was ze gewend hard te werken en haar handen uit de mouwen te steken. Ze staat bekend als een stijlvolle en zorgzame vrouw die haar gezin altijd vooropstelde. Na haar pensioen bleef Rachel niet achter de geraniums zitten, maar bleef actief en zorgzaam voor haar kinderen, kleinkinderen en familie. Ze genoot van de kleine dingen in het leven, zoals af en toe een glaasje witte wijn. Haar sterke geloof in Moeder Maria gaf haar kracht om na tegenslagen weer op te staan en door te gaan. Rachel heeft vijf kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen, die haar blijven inspireren en waarvan ze nog altijd volop geniet. Haar eeuwige jeugdige spirit en levenslust blijven haar krachtigste eigenschappen.