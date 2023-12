Rattenvanger ontdekt levenloos lichaam in kanaal in Adinkerke: mannelijk slachtoffer nog niet geïdentificeerd

In het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke werd dinsdagmiddag een lichaam ontdekt ter hoogte van Adinkerke. Het was een rattenvanger die aan het werk was die het lichaam langs de oever zag. De politie en het parket onderzoeken de zaak.

Het was rond 14 uur toen een rattenvanger aan het werk was in de Smekaertstraat in Adinkerke en plots iets in het water zag aan de oever van het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Voor andere passanten was het lichaam onmogelijk te zien, onder meer voor wegverkeer op de Duinkerkekeiweg richting de grens. De rattenvanger vermoedde dat de persoon overleden was en verwittigde de hulpdiensten.

Nog niet uit water

Zowel de politie als de brandweer snelden ter plaatse, net als de medische hulpdiensten. Alle hulp kwam echter te laat want de persoon was al overleden. De politie verwittigde het parket dat een wetsdokter aanstelde. In afwachting van zijn komst werd besloten om het lichaam nog niet uit het water te halen. Dat zal later gebeuren met hulp van duikers van de brandweer. Voorlopig houdt de politie nog alle pistes open naar wat er gebeurde.

Het blijkt om een man te gaan. De gemeente De Panne voorziet dinsdag begeleiding voor de rattenvangers die de akelige ontdekking deden. “Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden”, laat het parket dinsdagavond weten. “Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden en naar zijn identiteit loopt. In dat kader zal een autopsie uitgevoerd worden.” (JH)