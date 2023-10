Medezaakvoerder van ‘Sanimprove’ Bert Bogaert (40) overleden

Bert Bogaert overleed zondag 1 oktober onverwacht in AZ Delta, Campus Rumbeke. Hij was amper 40 jaar. Bert was met zijn vrouw Elke Cleppe zaakvoerder van het sanitair- en verwarmingsbedrijf ‘Sanimprove’.

Bert werd in Izegem geboren op 19 april 1983. “In 2015 leerde ik Bert kennen en in juli 2016 zijn we samen met ons eigen sanitair- en verwarmingsbedrijf in de Slabbaardstraat-Zuid 47 begonnen”, zegt Elke. “Bert woonde met mij in de Burgemeesrter Vandenbogaerdelaan in Izegem. Hij werkte de voorbije jaren heel hard om met mij de zaak uit te bouwen. Ondertussen hebben we al vier vaste medewerkers. Bert was ook iemand die, ondanks dat hij heel weinig vrije tijd had, altijd bereid was om mensen te helpen. Ik besliste zijn organen af te staan aan het UZ Leuven. Een beslissing waar ik zeker van ben dat Bert er honderd procent zou achter staan.”

“De kapitein is er niet meer, maar de matroos staat wel nog op het schip, zeg ik dan”

Voor Elke is het nu uiteraard een heel moeilijke periode. “Het is in de eerste plaats zwaar mijn man op die jonge leeftijd te moeten verliezen. En ik moet er nu in die moeilijke dagen ook nog voor zorgen dat het bedrijf verder blijft draaien. De kapitein is er niet meer, maar de matroos staat wel nog op het schip, zeg ik dan.”

Bert was de vader van Batiste, Céleste en Medard.