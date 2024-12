Journalist en culturele duizendpoot Piet Lesage (70) overleden

In Ieper is zondag Piet Lesage overleden op 70-jarige leeftijd. De Ieperling was jarenlang actief als journalist voor verschillende kranten. Daarnaast was hij ook betrokken bij heel wat culturele verenigingen en stond hij mee aan de wieg van Festival Dranouter.

Piet Lesage kan gerust omschreven worden als een culturele duizendpoot. Naast zijn werk als leerkracht stond hij destijds mee aan de wieg van het Festival Dranouter. Hij was er decennialang actief als secretaris en persverantwoordelijke. De meeste mensen zullen Piet echter kennen als journalist. Hij begon begin de jaren ‘80 bij Het Volk en werkte later onder andere voor Het Nieuwsblad, Radio 2, Focus-WTV, De Streekkrant… Tot net voor zijn overlijden maakte hij nog steeds stukjes voor De Zondag. Daarnaast was Piet ook toneelregisseur, onder andere voor Corneelkring Brielen en de Nocturnes. In 2019 won hij nog de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere.

Piet was de vader van Kobe en Wannes Lesage en de grootvader van Noah.

Onze redactie wenst de familie en vrienden veel sterkte bij het overlijden van Piet Lesage.