Spes Nostra Heule brengen toneelstuk ‘Smoothie Shakespeare’

In Spes Nostra Heule wordt dit jaar een bijzonder toneelstuk gepresenteerd: Smoothie Shakespeare, een mix van vier klassieke werken van William Shakespeare. Het stuk, geschreven door de Nederlandse kunstenares Marieke Nijmanting, combineert de grote tragedies en komedies van de beroemde schrijver in een eigentijdse en toegankelijke voorstelling. De regie is in handen van de zussen Evelien en Ellen Coghe.

In dit unieke theaterstuk worden de verhalen van Macbeth, Een Midzomernachtdroom, Romeo & Julia en De Storm op een speelse manier gemixt tot een ‘smoothie’, waarbij humor en drama op verrassende wijze door elkaar lopen. Het is een Shakepeariaans hoogstandje gebracht op een leuke, eigentijdse manier. De leerlingen van het vijfde en zesde jaar werken samen met enkele leerkrachten om deze productie tot leven te brengen. Van het ontwerp van decors tot kostuums, van sponsoring, promo tot de technische ondersteuning achter de schermen, alles wordt door de leerlingen zelf verzorgd.

De cast bestaat uit de Heulenaars Amber Demolie, Jérôme Devriesere, Yuna Geeraert en Cas Vandenbossche. Fran Boone (Lendelede), Ilana David en Arthur Maes uit Gullegem, Noor Dessein (Moorsele), Nisrien Haqiqi (Kuurne), en Elise Van Der Reijken (Sint-Eloois -Winkel).

Evelien (46) en Ellen Coghe (42) hebben al vier keer het regisseren voor Spes Nostra op zich genomen. Door hun liefde voor Heule en de band met hun oude school, zeiden ze ‘ja’ toen Spes Nostra hen destijds vroeg een regisseur te vervangen. Smoothie Shakespeare is nu hun vierde stuk voor Spes Nostra.

Spes Nostra Heule, inmiddels aan zijn 51ste speeljaar toe, heeft als unieke eigenschap dat elk schooljaar weer een nieuw team van vijfdejaars de productie van een nieuw stuk op zich neemt. Dit zorgt voor een dynamische en steeds vernieuwende aanpak.

De voorstellingen vinden plaats op 14, 15, 21 en 22 februari, telkens om 20 uur in OC De Vonke. Tickets kosten 9 euro en kunnen besteld worden via https://shop.snh.be/toneel/. Voor meer info kan je ook terecht op de Instagrampagina https://www.instagram.com/smoothie_shakespeare_snh/.