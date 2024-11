Nora Poulain viert honderdste verjaardag in WZC Heilig Hart in Kortrijk

Nora Poulain kreeg in WZC Heilig Hart in Kortrijk het bezoek van gemeenteraadslid Stephanie Demeyer. Stephanie kwam haar feliciteren met haar 100ste verjaardag. Nora kreeg een bloementuil en enkele versnaperingen.

Nora Poulain is geboren in Kortrijk op 21 november 1924. Zij was tweede in een rij van drie zussen. Haar mama was huismoeder en haar vader was spoorwegbediende. Haar ouders hadden een lang leven en Nora heeft ze altijd graag gezien. Nora ging naar de Zusters Paulinen in de Groeningestraat in Kortrijk. Ze leerde haar man Jeroom Coorevits kennen in de school en trouwde op 24-jarige leeftijd in de Sint-Rochuskerk. Zij kregen een dochter Mieke en een kleinkind Beverly. Wat maakt haar een uitzonderlijke vrouw, echtgenote, moeder, grootmoeder? “Nora was een meegaande vrouw, moeder en grootmoeder en heeft heel veel liefde getoond voor haar familie en gezin”, luidt het.

Nora werkte in een goudsmederij en woonde altijd op de Graanmarkt in Kortrijk. Nu woont ze in Woon- en Zorgcentrum H. Hart. Opvallend: Nora deed geen vrijwilligerswerk en was niet aangesloten bij een vereniging. Ze doet nu elke dag een gebedje: een weesgegroetje waar ze hard mee bezig is. Heeft zij een levensmotto? “Het leven gewoon leven zoals het komt.”

Wat is haar geheim voor zo’n lang leven? “Alles mogen doen, wat ze kon doen. En zo goed mogelijk en gezond leven. De weesgegroetjes helpen haar daarbij.”