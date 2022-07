Nieuwe Veldstraat verzet zich tegen komst hondenpension

In de Nieuwe Veldstraat in Dentergem is grote ongerustheid ontstaan over de plannen van een nieuw inwonerskoppel om er een hondenpension te openen. Buren vrezen geluidsoverlast en gevaar voor de kinderen uit de nabijgelegen Veldschool. Hun petitie telt al ruim 250 handtekeningen.

Een voormalige varkenshouderij in de landelijke Nieuwe Veldstraat in Dentergem moet binnenkort dienst doen als hondenpension. Het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning vermeldt dat er naar schatting met 10 volwassen honden zal worden gefokt en dat 40 viervoeters in het pension kunnen verblijven.

Een aantal buren is niet te spreken over de plannen en grijpt het openbaar onderzoek, dat sinds eind vorige maand loopt, aan om officieel bezwaar in te dienen. Er loopt ook een onlinepetitie tegen de komst van de kennel, die al ruim 250 handtekeningen telde. “Er wordt gezegd dat de honden enkel overdag worden buitengelaten, tussen 7 en 20 uur. Toch vrezen we grote geluidsoverlast, gezien de korte afstanden van onze eigendommen tot het betreffende gebouw”, zegt Line Omey. “Bovendien stellen wij de veiligheid van onze buurt in vraag, vooral dan die van de nabijgelegen Veldschool.”

“Geen plek in omgeving”

Een hondenpension op deze site is volgens omwonenden niet meer van deze tijd en druist volgens hen in tegen de principes van een rechtvaardiger wereld voor mens en dier. “Noem het gerust een hondenfokkerij. Er werd een aanvraag voor minstens honderd honden ingediend. Ook zal men dertig buitenkennels en tien bevallingsruimtes voorzien”, aldus de buren. “Ze heeft geen plaats in deze plattelandsomgeving, die meer en meer toeristen, rustzoekers en natuurliefhebbers aantrekt dankzij onder meer het Meikensbos, de nieuwe camperplaats en diverse fiets- en wandelwegen.”

Met het protest richt de buurt zich ook tot het gemeentebestuur, waarmee men in dialoog wil treden over de kwestie.

“Pension, geen hondenfokkerij”

De toekomstige uitbaters van het pension willen dat relativeren. “Er is een aanvraag lopende voor een hondenpension, niet voor een hondenfokkerij. Als nevenactiviteit zal er getracht worden om één hondenras te verrijken met gezonde, mooie pups uit zorgvuldig gekozen ouderdieren met stamboom en met de nodige gezondheidsattesten”, laten ze weten.

In de aanvraag is volgens de toekomstige uitbaters ook duidelijk sprake van maximaal 50 volwassen honden, opgedeeld in mogelijk 40 pensionhonden en mogelijk tien eigen honden. “Die eigen dieren kunnen zowel reu als teef zijn. Daarom zijn er 30 buitenkennels waar telkens een pensionhond in kan worden ondergebracht. De zogenaamde bevallingsruimtes zijn de huisvesting voor de eigen honden. In de aanvraag is enkel sprake van 100 om niet over de limiet te gaan als het pension vol zou zitten en de eigen honden pups zouden hebben.” (LV/TVW)

Info: www.openpetition.eu/be/petition/online/protest-aanvraag-omgevingsvergunning-grootschalige-hondenfokkerij-en-pension.