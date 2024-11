Marnick uit Blankenberge zorgt nu al voor de eerste sneeuw: “Juist nog de pinguïns buitenzetten en mijn wintertafereel is klaar”

Het feeëriek versierde huis van Marnick Croes (60) in de Vredelaan is al jaren vaste winterkost in Blankenberge. Elk jaar weer opnieuw legt hij daar heel zijn ziel in.

“Begin oktober start ik gewoonlijk al met mijn achtertuintje. Daar ben ik immers ook zo’n twee weken zoet mee”, vertelt Marnick. Zijn voorgevel moet – de traditie wil het zo – af zijn tegen 6 december, maar ook dat wordt volgens Marnick geen probleem. “Juist nog de pinguïns buitenzetten en wat lichtjes aanbrengen in de ijsgrot, en het werk zit er weer op voor dit jaar. Het zou zelfs kunnen dat ik volgend weekend al klaar ben, want ik lig voor op schema”, klinkt het.

Dat heeft Marnick aan de weergoden te danken. “Oktober is dit jaar echt een goeie maand geweest. Zeker in vergelijking met vorig jaar, toen ik hier in mijn regenjasje stond te werken”, glimlacht hij. Elk jaar komen er wat nieuwigheden bij in zijn wintertafereel. “Zo ziet de familie rendieren er opnieuw iets anders uit dan vorig jaar. Toen waren het elanden, het jaar ervoor poema’s”, aldus Marnick. Al meer dan tien jaar trakteert hij de buurt op een mooi winterdecor. “Ik ben ermee begonnen in 2011 of 2012, ik weet het niet meer precies. Beu ben ik het nog niet, al moet ik er misschien toch bijzeggen dat ik wel eens in mijn haren krab als ik er weer voor sta. ’t Is tenslotte elk jaar een heel karwei”, aldus Marnick, die in de loop der jaren al voor duizenden euro’s materiaal verzamelde.

“Ik heb genoeg materiaal om ook het huis van de buren te versieren, mochten ze dat willen”, grijnst hij. Vorige winter kocht hij nog een hele stock op die hij niet kon laten liggen. “Maar ik merk wel dat die strakke decoratie nu weer wat uit de mode is. Het is vandaag allemaal kleur wat de klok slaat, en dat past niet in mijn wintertafereel”, klinkt het. Marnick heeft er elk jaar veel bekijks mee. “Vooral de kindjes vinden het leuk. Daar doe ik het voor.”