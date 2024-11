Marcella viert haar 102e verjaardag in wzc Riethove: “Mama heeft Oudenburg zien veranderen en groeien”

Marcella Verstraete is met haar 102 jaar de oudste inwoner van Oudenburg, een prestatie die niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Haar verjaardag werd op zondag 17 november gevierd in het wzc Riethove, waar ze in de bloemetjes werd gezet door het stadsbestuur en waar ze, samen met haar familie en vrienden, zichtbaar van genoot.

“Het is een unieke gebeurtenis om 102 jaar van levenservaring te mogen vieren”, begon burgemeester Romina Vanhooren haar toespraak. “Marcella heeft onze stad zien veranderen en groeien, en het is een voorrecht om iemand met zoveel levenswijsheid in ons midden te hebben.”

Carine Vanteghem, Marcella’s dochter vertelt: “Mama kan terugkijken op een rijkgevuld leven. Ze heeft Oudenburg zien veranderen. Ze is altijd een trotse Oudenburgse gebleven en ze had hier ook haar kapsalon. Ze is dit jaar de helft van haar levensjaren al weduwe. Papa is dit jaar 51 jaar geleden overleden.”

Het leven van Marcella begon op 19 november 1922, een jaar vol historische gebeurtenissen. Zo werd de eerste helikoptervlucht gemaakt en kwam het eerste ijshoorntje op de markt. Muzikaal was het ook een bijzonder jaar, met de opkomst van de charleston en de introductie van de radio in België. “Het was een heel andere tijd, maar ze is blij dat ze deze veranderingen heeft mogen meemaken”, zegt Hubert Vanteghem, haar zoon.

Naast de felicitaties en geschenken uit handen van burgemeester Romina Vanhooren, schepen Jens Balliere en gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert, werd Marcella ook een boodschap van de koning voorgelezen.

Veel bezoek

Het personeel van wzc Riethove en de familie van Marcella maakten haar verjaardag tot een speciale gelegenheid. Sinds 2017 verblijft Marcella in het rusthuis waar ze enorm goed wordt verzorgd. Ze krijgt vaak bezoek van haar kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen.

“Vandaag is het jouw dag, Marcella. We zijn allemaal bijzonder trots op je”, besloot de burgemeester haar toespraak, terwijl het hele gezelschap het glas hief op haar 102 jaar.