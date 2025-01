“Lombardsijde wordt de thuisbasis van een infanteriebataljon.” Dat meldt Vlaams parlementslid en deelstaatsenator Jasper Pillen (Open VLD). “Het wordt steeds duidelijker dat Defensie Koksijde niet meer wenst te verlaten. Dit is, gelet op de mondiale ontwikkelingen en de noodzaak onze Defensie te versterken, een goede zaak”, aldus de Brugse politicus.

De militaire aanwezigheid in Lombardsijde dateert van het interbellum. In 2021 verhuisde een deel van het 1ste Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers al naar Lombardsijde. “De komst van deze gevechtseenheid (compagnie) was bijzonder goed nieuws voor West-Vlaanderen, traditioneel een provincie waar Defensie zeer actief is”, stelt Jasper Pillen.

Aantrekkingskracht

Het parlementslid volgt het dossier al jaren op en verheugde zich eerder al op de grote interesse van vooral West-Vlamingen om aan de slag te gaan in Lombardsijde: “Historisch zitten de gevechtseenheden van de Belgische Defensie vooral in het oosten van het land geconcentreerd. West- en Oost-Vlamingen die kozen voor een carrière bij de landcomponent moesten dus al snel verhuizen naar daar. De komst van een compagnie in 2021 toonde al aan dat de installatie van de eenheid een grote aantrekkingskracht had op (potentiële) rekruten.”

Een volgende, grote stap komt er nu aan. Op 6 januari zal het volledige bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers de deuren sluiten in Leopoldsburg. De volledige eenheid, inclusief het commando, zal vanaf dan gekazerneerd zijn in Lombardsijde. “Dit is een mijlpaal voor Defensie en voor West-Vlaanderen” aldus Jasper Pillen. Uit de cijfers van Defensie blijft dat er enkele tientallen militairen mee verhuizen. Het is de bedoeling dat het bataljon tegen 2028 heropgebouwd is. Vanaf dan gaat men ook werken met de nieuw aangekochte gevechtsvoertuigen.

Alarmbel

Jasper Pillen luidde eerder ook al de alarmbel over de staat van de infrastructuur om de bestaande en nieuwe eenheden te ontvangen: “De renovatie van blokken is bezig en er werden reeds meerdere container-complexen opgebouwd om aan de verhoogde behoefte aan logement en sanitair tegemoet te komen. Nieuwe gebouwen zijn gepland. Voor de nieuwe drone-systemen, die gebruikt worden voor verkenningsopdrachten, werd een nieuwe loods gebouwd. Deze loods wordt in de komende maanden opgeleverd.”

De Brugse politicus meldt tot slot nog dat Defensie de mogelijkheid onderzoekt om de groei van het nieuwe bataljon mee op te vangen op de basis te Koksijde en er tevens een oefenterrein voor de eenheid in te richten: “Het wordt steeds duidelijker dat Defensie Koksijde niet meer wenst te verlaten. Dit is, gelet op de mondiale ontwikkelingen en de noodzaak onze Defensie te versterken, een goede zaak. Op vandaag zijn er al 431 militairen actief in Lombardsijde.”