Stem Rudi Jacques tot Krak van Diksmuide

Rudi Jaecques (75) is al 35 jaar verdeler in auto-onderdelen en werd genomineerd voor zijn inzet voor de Kon. Muziekmaatschappij Hoger Op Woumen, waarvan hij al 25 jaar voorzitter is. Hij is ook voorzitter van wandelclub Hoger Op en 44 jaar voorzitter van het kermiscomité De Blankaartvrienden. Hij regelt tijdens de kermis ook alles voor de foorreizigers.

Zijn reactie op zijn nominatie: “Het is een mooie zaak dat de krant mensen die iets doen in de bloemetjes zet. Ik ben altijd blij als men, ook in andere gemeenten, iets op touw zet dat slaagt. Ik voel mij vereerd dat men ook aan mij denkt, maar wat ik doe kan ik niet alleen doen, dat is samen met het bestuur.”

